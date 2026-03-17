El ciclista mexicano Isaac del Toro estará en la Milano-San Remo 2026: cuándo y dónde ver su siguiente carrera

Tras un inicio de temporada espectacular, con triunfos históricos y podio en la Strade Bianche, Isaac del Toro se enfrentará a rivales como Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel en la Milano-San Remo 2026. (Foto :EFE/EPA/ROBERTO BETTINI)

La expectativa en torno a Isaac del Toro ha crecido en días recientes por su destacado desempeño en el ciclismo y por su próxima participación en la Milano-San Remo 2026.

El atleta de Ensenada, Baja California, se ha consolidado como una de las nuevas figuras del ciclismo internacional y afronta el primer Monumento de la temporada tras un inicio de año lleno de éxitos.

Con su reciente coronación en la Tirreno-Adriático, el pedalista de Baja California buscará extender su racha frente a la competencia internacional. (Tirreno-Adriático)

La clásica italiana representa un nuevo reto para el pedalista, quien quiere extender su buen momento en una prueba que suele reunir a los ciclistas más destacados del calendario. Su actuación será seguida de cerca tanto por aficionados mexicanos como por especialistas del pelotón mundial.

Así llega Isaac del Toro a la Milano-San Remo

Del Toro se presenta en la Milano-San Remo luego de un arranque de temporada que lo ha colocado en la élite del ciclismo mundial. El mexicano ha sumado resultados sobresalientes en diferentes competencias, mostrando madurez y ambición competitiva.

Ganó la clasificación general del UAE Tour 2026 , imponiéndose en etapas de montaña y manteniendo el liderato en jornadas decisivas.

Se coronó campeón de la Tirreno-Adriático , convirtiéndose en el primer mexicano en conquistar esta carrera histórica.

Terminó en tercer lugar en la Strade Bianche , mostrando su capacidad para adaptarse a terrenos exigentes y pruebas de alto nivel.

Actualmente, ocupa el segundo puesto en la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional, sólo superado por Tadej Pogacar.

El mexicano llegará a la clásica italiana como campeón del UAE Tour 2026 y la Tirreno-Adriático, sumando logros históricos para el ciclismo nacional. (Foto de archiv)

De esta manera, el mexicano llega en gran forma física y mental, listo para afrontar uno de los desafíos más exigentes del calendario internacional.

El desafío de la Milano-San Remo

La Milano-San Remo es conocida por ser la carrera de un día más extensa y estratégica del circuito profesional. Su recorrido y la calidad de los participantes la convierten en una prueba de resistencia y táctica.

El trazado de la edición 2026 tiene una distancia total de 301,6 kilómetros , partiendo desde Milán hasta la costa de Liguria.

Incluye los tradicionales Tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta), además de los ascensos a la Cipressa y el Poggio , que suelen decidir el desenlace en los últimos kilómetros.

Entre sus rivales estarán nombres como Mathieu Van der Poel y el propio Pogacar, lo que garantiza una competencia de alto nivel.

Del Toro ocupa el segundo puesto mundial según la Unión Ciclista Internacional, sólo por detrás de Tadej Pogacar. (Foto de archivo)

En este sentido, el mexicano enfrentará un entorno competitivo exigente, donde cada movimiento puede definir el resultado final.

Cuándo y dónde ver la carrera de Isaac del Toro

La oportunidad de ver a Isaac del Toro en acción está al alcance de la audiencia mexicana y latinoamericana gracias a las transmisiones en vivo. Los horarios y plataformas ya están confirmados para quienes deseen seguir la prueba desde el inicio.

La carrera se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026 .

La salida está programada para las 2:50 horas , tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y Disney+.

La Milano-San Remo 2026 presenta un recorrido de 301,6 kilómetros entre Milán y Liguria, consolidándose como el Monumento más extenso del calendario ciclista.. (IG @sidisport_official)

Así, el debut de Del Toro en la Milano-San Remo promete emociones y será una oportunidad para medir su nivel ante la élite del ciclismo internacional.

Al cierre de esta jornada, la actuación del mexicano será evaluada como un nuevo paso en su consolidación como referente internacional y como inspiración para las próximas generaciones del ciclismo nacional.