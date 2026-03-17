Chicharito Hernández revela el impacto personal del penal que falló contra Cruz Azul: “Es el momento más doloroso”

La falla en un momento decisivo marcó los últimos meses de su carrera futbolística. (Captura de video IG Chicharito Hernández)

Javier Hernández nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de hablar por primera vez sobre el penal fallado que resultó en la eliminación de Chivas ante Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX durante el torneo Apertura 2025.

El delantero calificó ese episodio como uno de los más difíciles de su carrera y de su vida personal, y anunció que compartirá una declaración más extensa en video para dar una mayor explicación sobre lo que se ha hablado entorno a esta falla.

¿Qué dijo Chicharito?

Hernández comunicó que, tras tres meses de lo sucedido, hablará a fondo sobre cómo vivió aquel penal y su impacto. El exjugador de Chivas sostuvo que fue un momento muy complicado, y que ahora, por primera vez, expondrá sus sentimientos de forma honesta.

“Hoy quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva este momento, ya vas de gane”, se escucha al futbolista al inicio. Posteriormente una voz le pide que hable en inglés para explicarlo y le cuestiona si es un mal jugador a lo que Hernández Balcázar responde: “No, pero cometí un error en ese momento que era importante”.

Por otro lado, Chicharito explicó cuál fue su mayor error en ese tiro de penal: “Después me acerco y cambio mi carrera”, reconociendo que hubo algunas fallas en la ejecución durante el partido que pudo impulsarlo a una leyenda del club rojiblanco.

El delantero mexicano explicó lo difícil que es tomar el balón en momentos decisivos. (IG Chicharito Hernández)

Reacciones tras el penal fallado

Tras igualar dos a dos ante Cruz Azul, el árbitro marcó un penal que en principio iba a cobrar Luis Romo. Finalmente, Javier Hernández pidió el balón y ejecutó el disparo, que pasó por encima del travesaño y sentenció la eliminación del equipo tapatío.

El técnico Gabriel Milito defendió la decisión del delantero al destacar su liderazgo: “Si alguien tenía la jerarquía de cobrar ese penal, era Javier”, afirmó tras la eliminación.

Pocos días después, se anunció la salida de Hernández de Chivas. Su última imagen fue la de un jugador cabizbajo en el Estadio Olímpico Universitario, reflejo de una despedida marcada por el golpe emocional de aquel partido.

La afición mostró su molestia ante la falla que eliminó al rebaño. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Consecuencias en la carrera del delantero

Desde entonces, Javier Hernández no tiene equipo y se dedica a sus redes sociales. Llegó a bromear acerca de su penal fallado, aunque no había abordado el tema de forma seria, algo que ahora promete cambiar con su video.

Para este jueves, el propio delantero anticipó una declaración en sus redes en la que ahondará en los sentimientos y las consecuencias de aquel error. Mientras tanto, la afición y el entorno del fútbol mexicano esperan conocer su postura y sus planes para el futuro.

Con una trayectoria reconocida y fuera del club, Hernández subrayó que ni un error decisivo puede definir a un jugador. Su enfoque está en el aprendizaje y en la autenticidad, valores que busca transmitir en esta nueva etapa.