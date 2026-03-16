Quién es Bull Terrie “El Patillas”, influencer que venció a Abelito en Ring Royale 2026

Bull Terrie vence a Abelito por decisión dividida en Ring Royale 2026 y se convierte en tendencia en las redes sociales (IG)

Con Bull Terrie derrota a Abelito en Ring Royale 2026, las redes sociales y el público han centrado la atención en Moisés Rodríguez, conocido como “El Patillas”. Este creador de contenido de estatura baja logró la victoria en uno de los combates más virales de la edición 2026 de Ring Royale.

Su triunfo por decisión dividida, en un escenario marcado por la emoción y la diferencia física, provocó una ola de reacciones entre los espectadores.

Moisés Rodríguez, apodado Bull Terrie, es un influencer que se ha destacado en YouTube y Facebook con videos de humor y desafíos. Nació en México, tiene 31 años, una estatura de 1,20 metros y un peso de 53 kilos.

El combate entre Bull Terrie y Abelito cautivó al público por la diferencia física y la intensidad de los tres rounds (YouTube/ Ring Royale)

Su papel como miembro fundador de La Granja Rifa, un canal digital con casi dos millones de seguidores, lo convirtió en figura referente tanto en las redes sociales como en el ring.

Bull Terrie venció a Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, durante la edición 2026 de Ring Royale. El combate se definió por la intensidad de sus tres rounds y la notable diferencia física entre ambos:

mientras Bull Terrie mide 1,20 metros y pesa 53 kilos, Abelito tiene una estatura de 1,14 metros y un peso de 30 kilos. A pesar de la superioridad física de Rodríguez, la pelea mantuvo el suspenso hasta su desenlace y terminó con un fallo dividido de los jueces, consolidando a ambos como protagonistas en el boxeo de entretenimiento.

Moisés Rodríguez, conocido como 'El Patillas', destaca como influencer y figura del boxeo de entretenimiento en México (YouTube/ Ring Royale)

Trayectoria digital de Bull Terrie

La carrera de Bull Terrie se forjó en el colectivo La Granja Rifa, grupo que surgió en Monterrey y que se consolidó como un fenómeno digital en el norte de México. A través de videos de humor y retos, se posicionó entre los influencers más seguidos del país.

La Granja Rifa cuenta con una comunidad cercana a dos millones de seguidores y ha desarrollado presentaciones presenciales en varias ciudades del país, incluyendo Ciudad Juárez, Monterrey, Tijuana y Ciudad de México.

La influencia de Bull Terrie y sus compañeros se amplía gracias a colaboraciones con otros creadores de renombre, como Poncho de Nigris, Adrián Marcelo y Mike Salazar. Su participación en actuaciones y eventos en directo ha aumentado su reconocimiento fuera del entorno digital y ha convertido al grupo en una referencia del entretenimiento viral.

Bull Terrie, miembro fundador de La Granja Rifa, se consolida como referente en la comunidad digital con casi dos millones de seguidores (IG)

Bull Terrie vence a Abelito en Ring Royale 2026

El enfrentamiento entre Bull Terrie y Abelito destacó en Ring Royale 2026 por el contraste entre ambos competidores. Abelito, de 26 años, con 1,14 metros de estatura y 30 kilos, enfrentó a un rival con ventaja física y experiencia en el escenario digital.

Durante el primer asalto, Bull Terrie aprovechó su fuerza y derribó en dos ocasiones a su oponente. La reacción del público evidenció la intensidad del combate, que ya generaba conversación en redes desde antes de subir al cuadrilátero.

En el segundo round, Abelito sorprendió recuperando terreno, frenando el dominio inicial y recibiendo la ovación de los asistentes por su determinación.

La victoria de Bull Terrie adquirió un significado especial, al dedicar su triunfo a la memoria de su padre recientemente fallecido.¿

El tercer episodio se caracterizó por el equilibrio y el intercambio constante de golpes. Ambos luchadores buscaron impresionar a los jueces con ataques sostenidos hasta el último momento, lo que mantuvo la incertidumbre sobre el resultado hasta la decisión oficial.

Al término del combate, los jueces anunciaron la victoria de Bull Terrie por decisión dividida, reflejando el esfuerzo de los dos contendientes y la emoción vivida tanto en la arena como en las plataformas digitales.