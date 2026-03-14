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¿Cómo quedó Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026?

La prueba Sprint del fin de semana en China presentó distintos desafíos para el piloto tapatío

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(REUTERS/Go Nakamura)
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El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez terminó en la última posición de la carrera Sprint del Gran Premio de China, disputada este sábado, en lo que fue su primera participación en este formato con la escudería Cadillac. La prueba fue ganada por George Russell, piloto de Mercedes.

El tapatío finalizó en la posición 19, que representó el último lugar entre los pilotos que completaron la carrera, en un fin de semana que comenzó con complicaciones técnicas para su equipo.

Un inicio condicionado por problemas técnicos

(REUTERS/Go Nakamura)
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Pérez afrontó la Sprint tras los inconvenientes registrados en la bomba de combustible de su monoplaza. A ello se sumaron modificaciones realizadas por Williams Racing en el auto de Alex Albon, situación que provocó que el británico-tailandés partiera desde el pitlane y que el mexicano iniciara desde la posición 21.

Durante las primeras vueltas, el piloto mexicano logró avanzar posiciones tras ganar tres lugares en la salida. En ese tramo sostuvo una disputa con Nico Hülkenberg por el puesto 19 y superó a su compañero Valtteri Bottas. También ascendió un sitio adicional luego del trompo de Arvid Lindblad.

Ritmo limitado y cambios en el orden durante la Sprint

(REUTERS/Go Nakamura)
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Con el paso de las vueltas, el rendimiento del monoplaza de Cadillac condicionó el avance del mexicano. Hülkenberg recuperó la posición y Pérez cayó al lugar 20, mientras delante de él se encontraba Fernando Alonso, quien había iniciado con neumáticos duros. La diferencia entre ambos llegó a ser de medio segundo, aunque el piloto mexicano no logró acercarse al registrar un tiempo de 1:40.3.

En la vuelta nueve, Checo marcó el segundo ritmo más lento de la pista, únicamente por delante de Lance Stroll. Esta situación permitió que Bottas lo superara en la recta principal. Dos vueltas después, el mexicano recuperó la posición al utilizar la recta larga del sector tres y posteriormente ascendió un lugar más tras el abandono de Hülkenberg.

El jalisciense se ubicó entonces en el puesto 19 y terminó como el último piloto en pista luego de los retiros de Hülkenberg, Bottas y Lindblad.

La actividad del fin de semana continuará con la carrera principal del Gran Premio de China, programada para el domingo 15 de marzo a la 01:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

La transmisión en México estará a cargo de Televisa y del servicio de streaming F1 TV.

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