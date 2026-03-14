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Claudio Castagnoli vuelve a humillar a Último Guerrero: Hechicero lanza reto por el título mundial pesado del CMLL

El suizo sumó su sexta defensa del campeonato tras derrotar al líder de los Guerreros Laguneros en un combate que se definió en los momentos finales

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Castagnoli celebra la retención de
Castagnoli celebra la retención de su campeonato, mientras Hechicero lo retó. (Foto: Alexander Ortiz)

El luchador suizo Claudio Castagnoli volvió a demostrar su dominio en los encordados al conservar el campeonato mundial de peso completo del CMLL tras derrotar nuevamente a Último Guerrero, sumando así la sexta defensa exitosa de su reinado en una función celebrada en la Arena México.

El combate comenzó de forma inesperada. Cuando el líder de los Guerreros Laguneros realizaba su entrada, el monarca sorprendió con un ataque por la espalda que cambió de inmediato el ritmo del enfrentamiento. El impacto inicial llevó la lucha fuera del cuadrilátero, donde ambos gladiadores intercambiaron castigos mientras el público reaccionaba con intensidad.

Castagnoli atacó a Guerrero previo
Castagnoli atacó a Guerrero previo al combate. (Foto: Alexander Ortiz)

Pese al arranque adverso, el llamado “Luchador de otro nivel” logró recomponer la situación por momentos. Último Guerrero respondió con una ofensiva que incluyó proyecciones contra la lona y varios ataques consecutivos que equilibraron el enfrentamiento ante el campeón.

Ambos luchadores se atacaron con
Ambos luchadores se atacaron con todo durante la lucha. (Foto: Alexander Ortiz)

Con el paso de los minutos la contienda se volvió más equilibrada, con los dos rivales alternando el control mediante golpes, llaves y castigos. En uno de los momentos más llamativos del combate, Claudio Castagnoli ejecutó su conocido Giant Swing, desatando la reacción del público, aunque el desenlace todavía estaba lejos de definirse.

La función dejó múltiples victorias
La función dejó múltiples victorias técnicas y un nuevo reto por el campeonato mundial rumbo al próximo gran evento. (Foto: Alexander Ortiz)

La lucha alcanzó su punto más tenso cuando el campeón intentó aplicar su movimiento final, conocido como la Neutralizadora. Sin embargo, Último Guerrero bloqueó el intento y contraatacó atrapando al suizo en el Guerrero Special. La maniobra provocó una fuerte reacción en la arena, pero Castagnoli logró arrastrarse hasta las cuerdas para obligar al réferi a detener la llave.

Claudio le propina un fuerte
Claudio le propina un fuerte machetazo a Último Guerrero. (Foto: Alexander Ortiz)

En los instantes finales se produjo la acción que terminó por definir el resultado. El campeón distrajo al árbitro y aprovechó la situación para conectar un golpe bajo con la pierna. Acto seguido aplicó la Neutralizadora, logrando la cuenta de tres que le permitió conservar el campeonato mundial de peso completo.

Un golpe ilegal previo a
Un golpe ilegal previo a la Neutralizadora permitió al campeón asegurar la cuenta de tres y conservar el cinturón. (Foto: Alexander Ortiz)

Tras el combate apareció Hechicero, quien subió al ring para retar al campeón rumbo al evento Homenaje a Dos Leyendas, programado para el viernes 20 de marzo en la Arena México.

Hechicero apareció después del combate
Hechicero apareció después del combate para exigir una oportunidad por el campeonato mundial. (Foto: Alexander Ortiz)
“Le presumes a esta gente que has derrotado a los mejores luchadores del Consejo Mundial. Una cosa, apréndelo bien. Te falta un luchador, peso completo. Te falto yo. Creo que por el bien tuyo, de este campeonato y del público, tú y yo, ya, immediately, next friday, campeonato mundial, tú y yo aquí. Más fuerte para que escuche. Lucha por el campeonato mundial, sí o no”, lanzó el reto Hechicero.

“Tú y yo, el siguiente viernes por este campeonato. Yo acepto”, contestó Castagnoli, quien inmediatamente se lanzó a los golpes con su nuevo retador.

Luego de que Claudio Castagnoli derrotó a Último Guerrero en la Arena México mediante la trampa, Hechicero saltó al cuadrilátero para retar al suizo por el título en el evento 'Homenaje a Dos Leyendas 2026'

En la lucha semifinal, Atlantis Jr. selló el triunfo de su equipo con una plancha espectacular para derrotar a Vegas Depredador. El conjunto técnico lo completaron Titán y Templario, quienes superaron a Volador Jr. y Ángel de Oro.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En la contienda femenil, Tessa Blanchard, La Magnífica, Lluvia y La Jarochita vencieron a Persephone, Zeuxis, Keyra y Olympia.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En el evento especial, Flip Gordon, Esfinge y Xelhua derrotaron a Bárbaro Cavernario, Yutani y Gran Guerrero.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus también consiguieron la victoria frente a La Ola Negra, integrada por Espanto Jr., Raider y El Gallero.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La función abrió con un Match Relámpago en el que Shockercito superó a Full Metal.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

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