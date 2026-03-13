Papá de Raúl Jiménez soñaba con verlo anotar en el Mundial 2026: “Es algo que nos falta”

La muerte de Raúl Jiménez Vega generó mensajes de solidaridad en el futbol mexicano para Raúl Jiménez. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

La muerte de Raúl Jiménez Vega, padre del delantero de la Selección Mexicana Raúl Jiménez, dejó al futbolista sin uno de sus principales apoyos dentro y fuera de la cancha.

La noticia se difundió este jueves 12 de marzo. El señor Jiménez Vega falleció a los 62 años tras enfrentar complicaciones de salud que arrastraba desde hacía meses.

El hecho ocasionó una oleada de mensajes de solidaridad de clubes, directivos, periodistas y aficionados que expresaron condolencias al atacante del Fulham F.C. y referente de la Selección Mexicana.

Murió el papá de Raúl Jiménez a los 62 años de edad (IG/ @raulalonsojimenez9)

La familia organizó una misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco de Asís. El sepelio se realizó en el Panteón San Juan Oxtlapa, ambos en la localidad de Tepeji del Río.

El sueño de ver a Raúl Jiménez marcar en el Mundial

Raúl Jiménez Vega acompañó a su hijo durante toda su carrera, tanto en los momentos de éxito como ante la adversidad. En entrevista con ESPN en junio de 2025, compartió la esperanza que lo mantuvo ilusionado en los últimos años: “Esperemos que se logre el gol en la Copa del Mundo, es algo que nos falta”, afirmó entonces.

El propio Jiménez Vega defendía al delantero de las críticas por la falta de goles mundialistas: “Ha tenido mucha crítica de que cuatro Mundiales sería (con) este. No se le ha dado pero esperamos que este sea el Mundial de México y de Raúl Jiménez. [...] Si suman los minutos que ha tenido en las Copas del Mundo, no llega a 80 o 90 minutos, pero esperemos que el del 2026 sea el Mundial de México y de Raúl Jiménez”.

Raúl Jiménez Vega falleció tras complicaciones de salud. (Instagram raulalonsojimenez9)

Sus declaraciones reflejaban no solo el deseo de ver a su hijo anotar en una Copa del Mundo después de haber participado en tres ediciones sin conseguirlo, sino también la ilusión renovada tras el regreso de su hijo a las canchas luego de la grave fractura de cráneo sufrida en 2020 que puso en riesgo su vida.

El padre del atacante también relató cómo vivió la etapa más compleja para su hijo, tras la fractura de cráneo: “Primero se pensó en su vida y después dijeron que quizá nunca vuelva a jugar futbol. Eso era lo de menos, queríamos que Raúl estuviera bien”, recordó en la misma entrevista.

Además, reconoció la fortaleza que mostró su hijo: “Siempre se aferró, si le preguntas, él nunca pensó que ya no iba a jugar. Siempre dijo ‘Sí puedo, sí puedo’, y mira, ahí está la prueba que su tenacidad, su fuerza, su resiliencia, lo sacaron a flote”, reconoció entonces.

Reacciones en el balompié

El fallecimiento de Raúl Jiménez Vega fue confirmada en redes sociales por el Club América y la Selección Mexicana.

“Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, publicó el club donde el delantero inició su carrera profesional.

La Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Nacional de México emitieron un mensaje de pésame para Raúl Jiménez tras el fallecimiento de su padre, Don Raúl Jiménez Vega. (Captura X redes sociales)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) también difundió un mensaje: “La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado, Raúl Jiménez. A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes”.

Desde el entorno periodístico y directivos del fútbol nacional también se sumaron los mensajes de apoyo. Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, escribió: “Mis condolencias y oraciones para nuestro jugador Raúl Jiménez, para su familia y amistades por la sensible partida de su padre Don Raúl Jiménez Vega. Descanse en paz”.

El Club América expresa su más sentido pésame a Raúl Jiménez y su familia por la sensible pérdida de Raúl Jiménez Vega, padre del exjugador. (Captura X redes sociales)

Los periodistas Toño de Valdés y Raúl Orvañanos expresaron en redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez. Un abrazo solidario a toda la familia y pronta resignación para ellos y amigos cercanos. Descanse en paz”, escribió de Valdés; “Lamento profundamente el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez. QEPD y pronta resignación a toda su familia”, publicó Orvañanos.

Hasta el momento, Raúl Jiménez y su familia no han emitido declaraciones públicas sobre la pérdida. El Fulham no ha informado si el delantero viajará a México para acompañar a su familia ni si recibirá días libres por duelo.

Murió el señor Raúl Jiménez Vega, papá del futbolista Raúl Alonso Jiménez (IG/ @funeraria_profam)

La presencia del futbolista en el siguiente partido del Fulham, programado para el 15 de marzo ante Nottingham Forest, así como en la próxima Fecha FIFA, donde México enfrentará a Portugal y Bélgica, permanece en duda.

El fallecimiento de Jiménez Vega ocurre en la antesala del Mundial 2026, torneo en el que su hijo buscará cumplir ese sueño pendiente que ambos compartían: marcar un gol en la máxima cita del fútbol. Raúl Jiménez suma 116 minutos en Copas del Mundo (seis en Brasil 2014, veinticuatro en Rusia 2018 y cincuenta y seis en Qatar 2022) y está a cuatro goles de igualar a Jared Borgetti y a ocho de Javier “Chicharito” Hernández en la tabla de máximos goleadores históricos del Tri.