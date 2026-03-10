México Deportes

Philadelphia Union vs América en vivo hoy 10 de marzo: dónde ver, a qué hora y canal del partido de Concacaf Champions Cup 2026

El conjunto azulcrema busca dar un golpe como visitante en los octavos de final del torneo regional

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

El América vuelve a escena en la competencia internacional de clubes más importante de la Concacaf. Este martes 10 de marzo enfrentará al Philadelphia Union en el compromiso correspondiente a la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El encuentro se disputará en territorio estadounidense, donde el conjunto de la MLS intentará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie. Para el equipo mexicano, el partido representa una oportunidad de encaminar su camino hacia las fases decisivas del torneo regional.

Las Águilas llegan a este compromiso después de un desempeño irregular en la temporada del campeonato doméstico. Sin embargo, dentro de la competición internacional el objetivo es claro: consolidarse como aspirante al título y avanzar a la siguiente ronda del certamen.

(Foto: Club América)
(Foto: Club América)

Por su parte, el Philadelphia Union arriba a esta fase tras protagonizar una de las eliminatorias más contundentes de la ronda previa. El equipo estadounidense dejó fuera al conjunto trinitense Defence Force con un resultado global de 12-0.

Feb 26, 2026; Chester, Pennsylvania,
Feb 26, 2026; Chester, Pennsylvania, USA; Philadelphia Union forward Sal Olivas (55) passes the ball against Defence Force FC in the second half at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

En el primer enfrentamiento de esa serie, el cuadro de la MLS se impuso con un marcador de 5-0. Posteriormente, en el partido de vuelta, volvió a mostrar superioridad con una goleada de 7-0, asegurando así su clasificación a los octavos de final con amplio dominio.

El América, en cambio, tuvo un camino más complicado para instalarse en esta fase. El conjunto azulcrema superó al equipo hondureño Club Olimpia Deportivo con un marcador global de 2-1.

(Especial)
(Especial)

La eliminatoria se definió principalmente en el partido disputado en territorio hondureño, donde el América consiguió la ventaja que terminaría siendo decisiva. En el duelo de vuelta, disputado posteriormente, el marcador finalizó sin anotaciones, resultado suficiente para que el conjunto mexicano sellara su pase a la siguiente ronda.

Ahora ambos clubes se preparan para una serie que promete ser equilibrada, considerando el poder ofensivo mostrado por el Philadelphia Union y la experiencia internacional que posee el América en competiciones de la región.

(Especial)
(Especial)

El primer capítulo de esta confrontación se disputará este martes 10 de marzo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de la plataforma Fox One.

Con la ida en territorio estadounidense y el duelo definitivo programado posteriormente en México, la serie se perfila como una de las más atractivas de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

