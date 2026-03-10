¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?

El ex campeón mundial unificado de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez volverá a pelear el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, y lo hará por un cinturón mundial Foto: Getty Images

El ex campeón mundial unificado de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez volverá a pelear el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, y lo hará por un cinturón mundial. Sin embargo, dentro del mismo mes de su combate se interpondrá la función de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, lo que pone en duda el regreso del mexicano.

Cabe recordar que Álvarez retornará a la acción boxística tras haber perdido su campeonato indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Money Mayweather y Manny Pac-Man tendrán una segunda pelea luego de que hace 11 años se enfrentaran en un combate que terminó por ganar el de Estado Unidos por decisión unánime con tarjetas 116-112, 116-112, 118-110.

Canelo Álvarez regresará al ring el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

¿Corre riesgo la pelea de Canelo Álvarez por el combate de Mayweather vs Pacquiao?

Si el regreso de Canelo se concreta en septiembre frente a Christian Mbilli y bajo la etiqueta de combate titular, la percepción dominante sería que el enfrentamiento no alcanza el calibre de los grandes escenarios ya que algunos expertos consideran que tal decisión podría interpretarse como una bajada de nivel para el mexicano, ubicándolo en una especie de segunda categoría dentro del universo boxístico.

Además, quienes siguen de cerca la carrera de Saúl Álvarez advierten que retrasar su retorno más allá de septiembre podría interpretarse como una derrota estratégica. Tanto Turki Alalshikh, figura clave en la organización de eventos de boxeo en Arabia Saudita, como el propio Canelo, han construido una imagen en la que la renuncia al mes emblemático del boxeo mexicano equivaldría a aceptar una desventaja frente a sus rivales.

ARCHIVO - Floyd Mayweather Jr., izquierda, golpea a Manny Pacquiao, de Filipinas, durante su pelea por el campeonato de peso welter el 2 de mayo de 2015, en Las Vegas. (Foto AP/Isaac Brekken, Archivo)

Mayweather Jr. y Manny Pacquiao se enfrentarán en una revancha histórica el sábado 19 de septiembre de 2026 en The Sphere en Las Vegas, transmitida globalmente por Netflix. Más de una década después de su primer combate en 2015, esta nueva pelea promete ser un evento masivo sin títulos en juego, atrayendo gran atención mundial.

Christian Mbilli, el rival más cerca de Canelo

Christian Mbilli aparece como el rival más probable de Saúl Álvarez después de que Terence Crawford anunciara su retiro del boxeo profesional y dejara vacantes todos sus campeonatos. Al inicio, el equipo del boxeador tapatío tenía la intención de concretar una revancha contra el estadounidense para intentar recuperar sus cinturones.

Canelo Álvarez regresa a boxeo y anuncia su primera pelea en 2026 (Joe Camporeale-USA TODAY Sports via REUTERS)

Posteriormente, el Consejo Mundial de Boxeo nombró al francés como campeón mundial de los supermedianos. Álvarez, ubicado como número uno en el ranking de ese organismo, fue posicionado como el principal contendiente de acuerdo con la actualización más reciente.

En semanas recientes, ambos coincidieron durante la entrega de premios de The Ring. Una fotografía conjunta de los dos boxeadores alimentó las especulaciones sobre un futuro combate entre el francés y el jalisciense.