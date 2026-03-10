México Deportes

Alexis Vega se golpea con un letrero y Toluca se burla de su delantero: “Escucho borroso”

El delantero regresó a la actividad con el club, pero protagonizó una escena bochornosa que generó burlas

(FB/ Toluca FC)
(FB/ Toluca FC)

Alexis Vega regresó a las canchas después de varios meses de ausencia, y su retorno no solo causó emoción entre la afición, sino que dentro del mismo club generó alegría, tanta que el equipo se burló de su capitán en redes sociales.

En un video que compartió la cuenta oficial de los Diablos Rojos, captaron el momento en el que el delantero y capitán del equipo protagonizó una escena bochornosa pues chocó contra un letrero.

Las imágenes las compartieron la tarde de este lunes 9 de marzo, en ellas se puede apreciar el momento en el que Alexis Vega bajó del autobús del equipo, pero iba distraído, así que no se percató que en su camino había un letrero y terminó chocando.

Toluca se burla de Alexis Vega

Las redes sociales de Toluca compartieron el momento bochornos que protagonizó el capitán de los Diablos tras bajar del autobús (FB/ Toluca FC)

Estas imágenes se viralizaron rápidamente y la cuenta de Toluca FC le puso el audio de “Escucho borroso, métanme en arroz”, lo que generó reacciones entre los aficionado.

El regreso de Alexis Vega tras superar una lesión de rodilla encendió las tribunas del Estadio Nemesio Diez. Tras tres meses de inactividad, el delantero de Toluca volvió a la cancha en la victoria 3-1 contra FC Juárez y fue recibido con una ovación.

Durante más de noventa días, Vega estuvo fuera del terreno de juego. Volvió el 17 de marzo de 2026 y participó en el triunfo de Toluca, lo que desató la emoción de la afición y reavivó las expectativas sobre su impacto en el equipo.

Así fue el regreso de Alexis Vega al Nemesio Diez

El ingreso de Alexis Vega ocurrió en los instantes finales del partido. El entrenador Antonio Mohamed lo incorporó al cambiar a Sebastián Córdova, lo que generó una reacción inmediata y entusiasta de los aficionados.

El camino de Alexis Vega
El camino de Alexis Vega desde la final hasta su regreso ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nada más entrar en el campo, Vega saludó a la fanaticada y recibió el gafete de capitán de manos de Marcel Ruiz. Estos minutos simbolizaron su liderazgo y el respaldo del vestuario.

El delantero, identificado como el ‘9’ del club, se desplazó principalmente por la banda derecha. Generó jugadas ofensivas, incluido un disparo cruzado, y mantuvo la intensidad a lo largo de aproximadamente 20 minutos aunque no consiguió anotar.

El camino de Alexis Vega desde la final hasta su regreso

La última aparición oficial de Vega antes de la lesión tuvo lugar el 14 de diciembre de 2025 durante la final del Apertura ante Tigres. En ese encuentro, fue fundamental porque marcó dos penales en la serie definitiva; el segundo tiro selló la victoria para Toluca.

Su desempeño lo consolidó como símbolo del club tras el retiro de José Saturnino Cardozo. Ese día, la hinchada mexiquense lo reafirmó como líder, elevando su estatus histórico con el equipo.

