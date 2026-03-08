Tigres vs Monterrey EN VIVO: Felinos y Rayados se enfrentan en el Volcán Universitario en la jornada 10 del Clausura 2026

MIN 15: Monterrey se acerca tras un tiro de esquina, pero encuentran una defensa felina bien parada.
MIN 13: Los Felinos siguen insistiendo, pero la zaga rayada mantiene el cero.
MIN 11: Aguirre cerca con un cabezazo que se va cerca del arco de Cárdenas.
MIN 9: Brunetta cerca de anotar el primero. El balón pasa rozando el poste.
MIN 7: Monterrey cerca, pero la defensa felina despeja el esférico.
MIN 5: Falta sobre Ocampos.
¡Arraaaaaaaaaaca el Clásico Regio en San Nicolás de los Garza. Tigres y Monterrey buscan desempatar en la general y dar un paso firme rumbo al cierre del torneo.
El Clásico Regio 142 entre Tigres y Monterrey llega con ambos equipos empatados en puntos y con la presión de demostrar regularidad en el Clausura 2026.
