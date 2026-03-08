México Deportes

Tigres vs Monterrey EN VIVO: Felinos y Rayados se enfrentan en el Volcán Universitario en la jornada 10 del Clausura 2026

Sigue el minuto a minuto del Tigres vs Monterrey desde el Estadio Universitario de la UANL

El Clásico Regio se disputará
El Clásico Regio se disputará en el Estadio Universitario de la UANL en punto de las 21:00. (Ilustración: Infobae México / Jovani Pérez)

En pocas líneas:

    03:17 hsHoy

    MIN 15: Monterrey se acerca tras un tiro de esquina, pero encuentran una defensa felina bien parada.

    03:13 hsHoy

    MIN 13: Los Felinos siguen insistiendo, pero la zaga rayada mantiene el cero.

    03:11 hsHoy

    MIN 11: Aguirre cerca con un cabezazo que se va cerca del arco de Cárdenas.

    03:09 hsHoy

    MIN 9: Brunetta cerca de anotar el primero. El balón pasa rozando el poste.

    03:07 hsHoy

    MIN 7: Monterrey cerca, pero la defensa felina despeja el esférico.

    03:02 hsHoy

    MIN 5: Falta sobre Ocampos.

    03:01 hsHoy

    ¡Arraaaaaaaaaaca el Clásico Regio en San Nicolás de los Garza. Tigres y Monterrey buscan desempatar en la general y dar un paso firme rumbo al cierre del torneo.

    03:00 hsHoy

    Así se alistaron los Tigres para saltar a la cancha:

    02:50 hsHoy

    ¿Qué resultado anticipa la Inteligencia Artificial para el Clásico Regio?

    Tigres vs Monterrey: la IA predice al ganador del Clásico Regio

    Las escuadras llegan igualadas en la tabla, pero Tigres buscará aprovechar su condición de local, mientras que Monterrey buscará una victoria anímica fuera de casa

    La inteligencia artificial Copilot otorga
    La inteligencia artificial Copilot otorga a Tigres más del 40% de probabilidad de ganar el Clásico Regio ante Monterrey. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

    El Clásico Regio 142 entre Tigres y Monterrey llega con ambos equipos empatados en puntos y con la presión de demostrar regularidad en el Clausura 2026.

    Leer la nota completa
    02:42 hsHoy

    Los 11 jugadores con los que Tigres se medirá ante su afición:

    • 1. N. Guzmán
    • 16. V. Loroña
    • 13. J. Angulo
    • 4. Joaquim
    • 27. J. Garza
    • 17. A. Correa
    • 8. C. Araújo
    • 20. Romulo
    • 11. D. Lainez
    • 29. R. Aguirre
    • 19. J. Brunetta

