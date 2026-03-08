Tigres vs Monterrey EN VIVO: Felinos y Rayados se enfrentan en el Volcán Universitario en la jornada 10 del Clausura 2026

Los 11 jugadores con los que Tigres se medirá ante su afición:

El Clásico Regio 142 entre Tigres y Monterrey llega con ambos equipos empatados en puntos y con la presión de demostrar regularidad en el Clausura 2026 .

Así se alistaron los Tigres para saltar a la cancha:

¡Arraaaaaaaaaaca el Clásico Regio en San Nicolás de los Garza . Tigres y Monterrey buscan desempatar en la general y dar un paso firme rumbo al cierre del torneo.

MIN 11: Aguirre cerca con un cabezazo que se va cerca del arco de Cárdenas.

MIN 15: Monterrey se acerca tras un tiro de esquina, pero encuentran una defensa felina bien parada.

Últimas noticias

