Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce para México en la Madison de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Australia

El resultado permitió a la delegación mexicana sumar otra medalla dentro del evento disputado en territorio australiano

(Panam Sports)
(Panam Sports)

Este sábado, la delegación mexicana sumó una nueva medalla en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que se disputa en Perth, Australia. Las ciclistas Yareli Acevedo y Sofía Arreola lograron la medalla de bronce en la prueba Madison tras sumar 19 puntos en la competencia.

La prueba reunió a algunas de las selecciones más fuertes del ciclismo de pista internacional dentro de una disciplina que forma parte del programa olímpico, donde la dupla mexicana consiguió subir al podio frente a equipos con amplia tradición en esta modalidad.

Acevedo y Arreola suben al podio en la prueba Madison

(X / @COM_Mexico)
(X / @COM_Mexico)

En la competencia celebrada en Perth, Yareli Acevedo y Sofía Arreola terminaron en la tercera posición de la prueba Madison con un total de 19 puntos.

El segundo lugar fue para el equipo anfitrión de Australia, que acumuló 24 unidades, mientras que el oro quedó en manos de la dupla de Japón, integrada por Kakita y Uchino, quienes finalizaron con 60 puntos.

Las mexicanas, campeonas panamericanas en Chile, compitieron ante algunas de las potencias de la especialidad dentro del calendario internacional del ciclismo de pista.

Yareli Acevedo suma su segunda medalla en el evento

(CONADE)
(CONADE)

La medalla conseguida en la prueba Madison representa la segunda presea para Yareli Acevedo y para la delegación mexicana en esta edición de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista.

Un día antes, Acevedo se proclamó campeona en la carrera de eliminación, resultado que le permitió sumar otro logro dentro del certamen internacional disputado en Perth.

Los resultados recientes colocan a la ciclista mexicana entre las competidoras destacadas de la especialidad, respaldada por actuaciones recientes en competencias continentales y por su desempeño en la pista durante el actual ciclo competitivo.

