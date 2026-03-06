Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

Con la mira puesta en el título, el equipo nacional de beisbol, dirigido por Benjamín Gil, se declara listo superar el histórico tercer lugar de 2023 ante potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña. (Ilustración: Jesús Avilés / Infobae México)

La Selección Mexicana de Beisbol está lista para comenzar su participación en el Clásico Mundial 2026 con altas expectativas y una idea clara de su manager, Benjamín Gil.

En la previa al debut, Gil dirigió un llamado a la afición mexicana, apelando a la unidad y al respaldo en un país donde el futbol suele acaparar toda la atención mediática y social.

El manager destacó la pasión deportiva en México, aludiendo al respaldo nacional desde el futbol hasta la Fórmula 1. (X/ @MexicoBeis)

En conferencia de prensa desde Houston, el estratega insistió en que el beisbol nacional merece el respaldo de todos los mexicanos, sin desmerecer la pasión por el futbol ni buscar rivalidades entre deportes.

Un llamado a sumar, no a dividir

Benjamín Gil dejó en claro que su intención no es quitar protagonismo al futbol, sino invitar a la afición a interesarse y sumar su apoyo al beisbol mexicano, que hoy busca hacer historia nuevamente en el escenario internacional.

Mensaje a la afición: “No es quitarle al futbol, es sumar al beisbol.”

Unidad deportiva: Gil destacó la pasión de los mexicanos por el deporte, desde el boxeo hasta la Fórmula 1.

Diversidad de ídolos: “Siguen a Checo Pérez por todos lados y qué bueno que lo hacen, pero tenemos grandes referentes y estrellas a nivel mundial del beisbol.”

Visibilidad: Instó a los medios y el público a conocer a las figuras mexicanas que brillan en Grandes Ligas.

Gil resalta la presencia de grandes referentes mexicanos en Grandes Ligas y la importancia de visibilizar sus logros. (Foto: LMB)

De esta manera, el manager busca que la afición valore el crecimiento y potencial del beisbol nacional, sin dividir pasiones, sino ampliando el interés deportivo.

Confianza total en la Novena

El discurso de Gil también estuvo marcado por la confianza y la ambición: México no sólo aspira a competir, sino a ganar el torneo y consolidar su lugar entre las potencias del beisbol mundial.

Expectativa: “Somos un equipo que no está para competir en el torneo, está para ganarlo.”

Referentes: El roster cuenta con figuras consolidadas como Randy Arozarena, Javier Assad y Alejandro Kirk.

Recuerdo histórico: Gil rememoró el podio de 2023 y la oportunidad de superarlo.

Preparación: “No hay rival chico. Nos vamos a preparar al 100% para enfrentar a los mejores de cada país.”

La Selección Nacional parte con figuras como Randy Arozarena, Javier Assad y Alejandro Kirk en busca del título mundial de beisbol. (AP Foto/Wilfredo Lee)

En este sentido, el mensaje es claro: la Selección Mexicana parte sin complejos y con la mira puesta en el campeonato, con un plantel listo para competir al más alto nivel.

El Clásico Mundial, oportunidad para el beisbol mexicano

Más allá de la competencia, el Clásico Mundial representa una plataforma para que el beisbol mexicano crezca en popularidad y gane nuevos seguidores entre la afición nacional.

Emoción garantizada: “Te aseguro que un jonrón es mucho más emocionante que un penal, y nuestro deporte por algo es el rey de los deportes.”

Reto internacional: México debutará ante Gran Bretaña y enfrentará a rivales como Estados Unidos, Brasil e Italia en la fase de grupos.

Meta colectiva: Buscarán igualar o superar el histórico tercer lugar obtenido en 2023 y clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Benjamín Gil recalca que el respaldo de la afición es clave para el crecimiento y popularidad del beisbol mexicano en el escenario internacional. (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Gil concluyó subrayando que el respaldo de la afición es fundamental para el crecimiento del beisbol en México y destacó que este es el momento para que el país se una detrás de la selección, brindando el apoyo que el equipo merece en el escenario mundialista.