Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Grupo Pachuca aclaró cómo va la venta del club León (X/ @clubleonfc)

Grupo Pachuca está analizando el mercado para iniciar con la venta del club León, y luego de una serie de rumores que ponían al club lejos de la ciudad de Guanajuato, Jesús Martínez Munguía aclaró cuál es la situación del conjunto esmeralda.

Durante la presentación de la Copa del Mundo en León, el director deportivo explicó cuáles son las ofertas que tienen para la venta del equipo. Y lo primero que aclaró es que la institución no saldrá de la ciudad, pese a las versiones que se manejaron sobre esta posibilidad, el directivo de Grupo Pachuca lo negó.

“La permanencia del Club León en la ciudad de León, Guanajuato, está garantizada”, afirmó Jesús Martínez Munguía durante un encuentro con la prensa este 4 de marzo. El presidente subrayó que la venta de la mayoría accionaria no implica la salida del club de su sede ni el alejamiento del Grupo Pachuca de la administración deportiva.

Club León será vendido pero sin salir de la ciudad

Quien le diera una de sus mejores etapas en el fútbol mexicano regresa para intentar componer la actualidad del club. (Jovani Pérez / Infobae México)

El Club León continuará compitiendo en su ciudad, aunque está en marcha el proceso de venta de la mayoría de sus acciones. La dirigencia asegura que, sin importar el nuevo propietario, el equipo mantendrá su identidad y vínculo con la afición local bajo el acompañamiento de Grupo Pachuca.

“Jamás. Por el cariño que le tengo a este club, a esta ciudad y a esta institución, no saldría el equipo”, expresó el presidente. Martínez Munguía precisó que el compromiso es mantener la esencia del club para la comunidad. “Queremos quedarnos administrando y seguir creciendo, asegurando que el club mantenga su identidad y su cercanía con la afición”.

La incertidumbre en torno al futuro del equipo surge debido al proceso de venta del equipo. Según el presidente, han recibido más de 130 propuestas de compra de fondos de inversión, empresas y familias relacionadas con el deporte y los negocios. De ese grupo, ya se han firmado unos 25 acuerdos de confidencialidad para avanzar en la selección del nuevo socio mayoritario.

Proceso de venta y elección del nuevo socio para el Club León

Proceso de venta y elección del nuevo socio para el Club León (Especial)

La elección del nuevo socio o propietario mayoritario será rigurosa y transparente, aseguró Martínez Munguía. “Nuestro objetivo es elegir al mejor socio, quien en esta ocasión será el nuevo dueño mayoritario. La decisión no se basará únicamente en la oferta económica, sino también en la visión y compromiso que tengan con el club y con su afición”, aclaró el directivo en la rueda de prensa.

Cada propuesta se analizará de forma individual, destacó el presidente, buscando preservar la continuidad deportiva y social del Club León y manteniendo su arraigo en la ciudad. El interés por el club es significativo, tanto por su valor deportivo como por el potencial comercial y social que representa.

Aclaraciones sobre rumores y rol de Grupo Pachuca

Al referirse a especulaciones sobre el posible alejamiento del club o el interés de figuras ajenas, como Arturo Lomelí, dueño de La Paz, Martínez Munguía fue tajante: “Sé que fue a conocer a mi padre, quería conocer la estructura de lo que es el grupo. Realmente no tiene nada que ver ahorita con el proceso de la venta”. Así, negó que existan vínculos directos de Lomelí con la adquisición del equipo.

Respecto a la administración tras la venta, el presidente reiteró que el Grupo Pachuca seguirá colaborando en la gestión deportiva. Cualquier transición accionaria tendrá como prioridad resguardar la permanencia y el legado del club en León.