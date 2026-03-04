Utah Royal hace oficial la llegada de Kiana Palacios y sacude a la NWSL con fichaje histórico

La mexicana causó furor durante su llegada al club estadounidense debido al alto costo que pagaron a las Águilas. (Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

El fichaje récord de la delantera mexicana Kiana Palacios por el Utah Royals impacta en el panorama del fútbol femenino internacional. La jugadora se incorpora desde el Club América en una de las operaciones más destacadas entre la Liga MX Femenil y la NWSL generando un precedente histórico para nuestro país.

La transferencia de Kiana Palacios al club estadounidense es considerada histórica porque representa la segunda mayor venta en la historia del fútbol femenino mexicano, solo superada por la de Lizbeth Ovalle en 2023.

Este acuerdo fortalece el perfil internacional de la Liga MX Femenil y pone de relieve el creciente interés económico de los clubes de la NWSL por talento latinoamericano, además del impulso que se le brinda en la actualidad.

La delantera se incorporará a la actual campaña para pelear por el campeonato. (IG Utah Royal)

Transferencia histórica y cifras récord

Diversos reportes estiman el monto del traspaso en 800.000 dólares con un contrato hasta 2028, convirtiéndolo en la segunda cifra más elevada pagada por una futbolista de la Liga MX Femenil.

El récord absoluto permanece en los 1,5 millones por el traspaso de Lizbeth Ovalle al Orlando Pride. Esta operación reafirma el avance de la liga mexicana en el mercado global y la consolidación de jugadoras mexicanas en las ligas más competitivas.

El Utah Royals no confirmó oficialmente los detalles económicos de la operación, pero el alcance mediático del fichaje evidencia el alto valor otorgado a Palacios en el mercado internacional.

La exjugadora del Club América llega como figura al conjunto de Utah. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Motivos deportivos detrás del fichaje

La incorporación de Palacios obedece a la necesidad prioritaria del Utah Royals de reforzar su capacidad ofensiva. En la última temporada, el equipo marcó únicamente 28 goles en 26 jornadas, situándose como el tercer peor ataque de la NWSL.

El arribo de la delantera mexicana busca revertir esa tendencia ofensiva y dotar de mayor competitividad al proyecto deportivo de Utah Royals.

Kiana Palacios debutará con Utah Royals el 14 de marzo, día en que el club abrirá la nueva temporada de la NWSL frente al Kansas City Current, vigente campeón del NWSL Shield. Este encuentro marcará el inicio de una etapa estratégica tanto para la institución como para la futbolista mexicana.

Palacios se despide del Club América tras consolidarse como la máxima goleadora histórica del equipo, una marca individual que la distingue en el panorama del fútbol femenino mexicano.

La mexicana tiene experiencia en torneos internacionales con el equipo de Coapa. (Credit: Denis Poroy-Imagn Images)

La carrera y logros de Kiana Palacios

Originaria de Orange, California, Palacios suma experiencia previa en el fútbol universitario estadounidense, especialmente en la Universidad de California-Irvine. En 2018 fue elegida en el draft por el Gotham FC, aunque su carrera profesional inició más tarde ese año en la Real Sociedad de España.

En México, la ariete dejó huella al convertirse en referente ofensiva del Club América, sumando 90 goles en 174 partidos y siendo protagonista en la obtención del campeonato del Clausura 2023. Su historial respalda las expectativas generadas con su llegada al fútbol de Estados Unidos.