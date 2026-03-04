México Deportes

Utah Royal hace oficial la llegada de Kiana Palacios y sacude a la NWSL con fichaje histórico

El acuerdo millonario entre clubes sienta un precedente en las transferencias femeninas y genera nuevas expectativas sobre el futuro del deporte

Guardar
La mexicana causó furor durante
La mexicana causó furor durante su llegada al club estadounidense debido al alto costo que pagaron a las Águilas. (Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

El fichaje récord de la delantera mexicana Kiana Palacios por el Utah Royals impacta en el panorama del fútbol femenino internacional. La jugadora se incorpora desde el Club América en una de las operaciones más destacadas entre la Liga MX Femenil y la NWSL generando un precedente histórico para nuestro país.

La transferencia de Kiana Palacios al club estadounidense es considerada histórica porque representa la segunda mayor venta en la historia del fútbol femenino mexicano, solo superada por la de Lizbeth Ovalle en 2023.

Este acuerdo fortalece el perfil internacional de la Liga MX Femenil y pone de relieve el creciente interés económico de los clubes de la NWSL por talento latinoamericano, además del impulso que se le brinda en la actualidad.

La delantera se incorporará a
La delantera se incorporará a la actual campaña para pelear por el campeonato. (IG Utah Royal)

Transferencia histórica y cifras récord

Diversos reportes estiman el monto del traspaso en 800.000 dólares con un contrato hasta 2028, convirtiéndolo en la segunda cifra más elevada pagada por una futbolista de la Liga MX Femenil.

El récord absoluto permanece en los 1,5 millones por el traspaso de Lizbeth Ovalle al Orlando Pride. Esta operación reafirma el avance de la liga mexicana en el mercado global y la consolidación de jugadoras mexicanas en las ligas más competitivas.

El Utah Royals no confirmó oficialmente los detalles económicos de la operación, pero el alcance mediático del fichaje evidencia el alto valor otorgado a Palacios en el mercado internacional.

La exjugadora del Club América
La exjugadora del Club América llega como figura al conjunto de Utah. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Motivos deportivos detrás del fichaje

La incorporación de Palacios obedece a la necesidad prioritaria del Utah Royals de reforzar su capacidad ofensiva. En la última temporada, el equipo marcó únicamente 28 goles en 26 jornadas, situándose como el tercer peor ataque de la NWSL.

El arribo de la delantera mexicana busca revertir esa tendencia ofensiva y dotar de mayor competitividad al proyecto deportivo de Utah Royals.

Kiana Palacios debutará con Utah Royals el 14 de marzo, día en que el club abrirá la nueva temporada de la NWSL frente al Kansas City Current, vigente campeón del NWSL Shield. Este encuentro marcará el inicio de una etapa estratégica tanto para la institución como para la futbolista mexicana.

Palacios se despide del Club América tras consolidarse como la máxima goleadora histórica del equipo, una marca individual que la distingue en el panorama del fútbol femenino mexicano.

La mexicana tiene experiencia en
La mexicana tiene experiencia en torneos internacionales con el equipo de Coapa. (Credit: Denis Poroy-Imagn Images)

La carrera y logros de Kiana Palacios

Originaria de Orange, California, Palacios suma experiencia previa en el fútbol universitario estadounidense, especialmente en la Universidad de California-Irvine. En 2018 fue elegida en el draft por el Gotham FC, aunque su carrera profesional inició más tarde ese año en la Real Sociedad de España.

En México, la ariete dejó huella al convertirse en referente ofensiva del Club América, sumando 90 goles en 174 partidos y siendo protagonista en la obtención del campeonato del Clausura 2023. Su historial respalda las expectativas generadas con su llegada al fútbol de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Kiana PalaciosLiga MX FemenilNWSLTransferencia HistóricaFútbol Femenino InternacionalUtah Royalmexico-deportes

Más Noticias

Presentan el FIFA Fan Fest del Zócalo de CDMX: tendrá la pantalla más grande del Mundial 2026

El Zócalo capitalino transmitirá los 104 partidos del torneo con acceso gratuito durante 39 días

Presentan el FIFA Fan Fest

Real Sociedad vs Athletic Club de Bilbao: cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey en México

Ambos equipos se verán las caras en una nueva edición del derbi vasco, donde ambos conjuntos buscarán su boleto a la gran final

Real Sociedad vs Athletic Club

Torre Latinoamericana se ilumina por los 100 días rumbo al Mundial 2026 en México

La emblemática torre anunció la cuenta regresiva y marcó el inicio de los preparativos en la Ciudad de México para el Mundial 2026

Torre Latinoamericana se ilumina por

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

El entonces presidente de la FMF fue inhabilitado de por vida, quedando marcado por el escándalo hasta su fallecimiento este martes

Qué fue el “Cachirulazo”, el

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

La máxima goleadora histórica del América Femenil llega al Utah Royals donde se espera que impulse la ofensiva del club en la próxima temporada de la National Women’s Soccer League estadounidense

Este es el equipo al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a sujeto armado que

Arrestan a sujeto armado que presuntamente amenazó a mando policiaco en Tijuana

Exgobernador Silvano Aureoles habría huido de México con apoyo del CJNG

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

Muerte de ‘El Mencho’ no frenará el flujo de cocaína en América Latina, según InSight Crime

“El Chuta”: el capo buscado por EEUU que juró lealtad a Los Chapitos en corridos y los traicionó con “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

Muere Ana Luisa Peluffo, figura

Muere Ana Luisa Peluffo, figura clave del Cine de Oro, a los 96 años

“Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo”: reviven dicho de Andrés García contra la actriz

Saskia Niño de Rivera revela que Beto se siente agradecido tras el episodio de Penitencia: “Está conmovido”

¿Quién es Bobby Pulido? El cantante de ascendencia mexicana que aspira al Congreso de EEUU

Robo de celulares y posesión de droga: el lado oscuro del concierto de Shakira en el Zócalo, según la SSC

DEPORTES

Presentan el FIFA Fan Fest

Presentan el FIFA Fan Fest del Zócalo de CDMX: tendrá la pantalla más grande del Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada

Real Sociedad vs Athletic Club de Bilbao: cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey en México

Torre Latinoamericana se ilumina por los 100 días rumbo al Mundial 2026 en México

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo