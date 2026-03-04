Sugar Núñez sorprende y pone a Canelo Álvarez en este lugar entre los mejores boxeadores mexicanos

Eduardo “Sugar” Núñez abrió debate luego de que revelara cuál es su ranking de mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. (Instagram | sugarnunez97)

Eduardo “Sugar” Núñez abrió debate luego de que revelara cuál es su ranking de mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos.

El Sugar ubicó a Saúl “Canelo” Álvarez en el segundo puesto de su ranking personal, solo por debajo de Julio César Chávez. Esta selección generó sorpresa entre seguidores y especialistas, acostumbrados a ver a otras leyendas en ese lugar de honor.

Durante una dinámica organizada por Matchroom Boxing, el ex campeón superpluma de la FIB, aceptó el reto de clasificar a una decena de grandes figuras del boxeo nacional. A medida que le mencionaban nombres, el púgil tenía que asignarles una posición en su lista, sin conocer de antemano a todos los candidatos.

Ranking de mejores boxeadores del Sugar Núñez

El ranking de Sugar Núñez quedó conformado de la siguiente forma: Julio César Chávez en la cima, seguido por Canelo Álvarez y Ricardo “Finito” López en el tercer puesto. Salvador Sánchez ocupó el cuarto lugar y Carlos Zárate el quinto.

Entre las decisiones que más llamaron la atención estuvo la de colocar a Rubén “Púas” Olivares en la décima posición, pese a que muchos expertos consideran al ex campeón gallo como el segundo o tercer mejor mexicano en la historia del boxeo. Núñez ubicó también a Marco Barrera en el sexto sitio, Juan Manuel Márquez en el séptimo, y Erik Morales en la novena posición.

Cuando llegó el turno de clasificar a sí mismo, Sugar Núñez bromeó diciendo que era el número uno mundial, aunque finalmente se colocó en el octavo lugar, el único espacio restante en el ranking.

¿Qué sigue para el Sugar Núñez?

Sugar perdió ante el Vaquero Navarrete el pasado fin de semana y al termino de la pelea expresó gratitud por el respaldo de los aficionados y admitió que, a pesar de haberse entregado por completo en la pelea, fue superado por un rival de gran nivel.

“Quiero agradecerles a todos por haber estado al pendiente de nuestra pelea, sinceramente dimos lo mejor de nosotros, tuvimos un gran rival esta noche y pues se dio el resultado que se dio. Dios sabe porqué hace las cosas y vamos a volver más fuertes. Se los agradezco a todos por ser parte del Team Sugar Núñez, Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo, saludos”, comentó en un video en redes sociales.

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

Aunque Saúl “Canelo” Álvarez ya fijó el 12 de septiembre de 2026 como la fecha para volver al cuadrilátero, aún no se ha revelado quién será su siguiente rival. Las alternativas para el púgil tapatío se han reducido tras la salida de Crawford, que dejó vacantes todos los títulos en disputa.

En este panorama, el nombre de Christian Mbilli destaca con fuerza como posible adversario, ya que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo reconoció como campeón mundial después de que la pelea prevista contra el británico Hamzah Sheeraz no se concretó.