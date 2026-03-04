México Deportes

Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América tras su deseo de dirigir en España

El panelista sostuvo que el entrenador necesita un descanso y sugirió su salida inmediata

(Jovani Pérez)
(Jovani Pérez)

La derrota ante Tigres volvió a colocar a André Jardine en el centro del debate en torno al América.

Tras la goleada sufrida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes el sábado pasado, el técnico brasileño quedó bajo cuestionamiento, escenario que se intensificó luego de que en una entrevista reconociera que uno de sus objetivos profesionales es dirigir en Europa, particularmente en España.

La declaración provocó la reacción del analista de ESPN, Álvaro Morales, quien pidió abiertamente su salida del club.

Álvaro Morales pide la salida de Jardine tras sus declaraciones

(X/ESPN MX)
(X/ESPN MX)

En el programa Generación F de la cadena ESPN, Álvaro Morales, panelista identificado como seguidor del América, se refirió a las palabras del entrenador y lo instó a dejar el cargo.

“Señor Jardine, cumpla su sueño de irse a España y váyase. Se le desea el bien, usted es un histórico, se le tiene cariño, se le respeta, ya no le está dando, hasta a usted se le nota, que usted ya se quiere ir”, expresó durante la emisión.

Morales subrayó que la entrevista en la que André Jardine manifestó su intención de dirigir en Europa se realizó días antes de la derrota ante Tigres, y sostuvo que el técnico necesita un descanso.

También afirmó que, en caso de que el equipo azulcrema atraviese una crisis más adelante, sería el primero en postularlo nuevamente.

El contexto deportivo del América

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

América inició el año pasado como tricampeón del futbol mexicano, pero el ciclo se interrumpió cuando Toluca le arrebató el título en el Clausura 2025. Desde entonces, el equipo dirigido por Jardine no ha logrado recuperar el nivel que lo llevó a dominar el campeonato.

Además, el plantel ya no cuenta con algunos jugadores que fueron determinantes en ese periodo, como Álvaro Fidalgo, quien actualmente milita en el Real Betis.

Durante el mismo programa, Morales añadió que percibe a Jardine distinto respecto a etapas anteriores.

“Se le nota desesperado en los entrenamientos, se le nota desesperado en la banca y usted lo acaba de decir, ya quiere irse de México”, señaló el analista, en referencia al momento que atraviesa el entrenador al frente del conjunto azulcrema.

