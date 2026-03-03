México Deportes

Tato Noriega reacciona al despido de Domènec Torrent y los resultados con Rayados: “Somos todos culpables”

El dirigente deportivo recalcó que Monterrey atraviesa un momento desafiante y que el club requiere acciones colectivas y compromiso para superarlos

El presidente deportivo de Rayados, José Antonio Tato Noriega, confirmó en conferencia la salida de Doménec Torrent como entrenador y destacó la responsabilidad compartida por los resultados del equipo. Tras la derrota de 0 - 2 ante Cruz Azul, la directiva tomó la decisión de cesar al español para replantearse la estrategia del club Monterrey para lo que resta del Clausura 2026.

En rueda de prensa este 2 de marzo, Tato Noriega responsabilizó de forma directa a todos los sectores del club —directiva, cuerpo técnico y jugadores— por la crisis deportiva que vive Rayados tras el despido de Torrent. Enfatizó que los resultados obtenidos no corresponden con la calidad y las expectativas del plantel, y que la autocrítica debe surgir desde todas las áreas de la organización.

Consultado sobre los responsables del mal momento, Noriega fue contundente: “Somos todos culpables: directiva, cuerpo técnico y jugadores y los números muestran que, hasta ahora, nos hemos equivocado y estamos lejos de lo que pretendemos”, expresó en la conferencia de prensa Rayados.

El presidente deportivo subrayó que el club se encuentra “en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente”, insistiendo en la necesidad de “acompañar con resultados y con un rendimiento acorde a lo que buscamos”.

Los números muestran que nos hemos equivocado y estamos lejos de lo que pretendemos”, afirmó Noriega, quien estuvo acompañado del director deportivo Héctor Lara en la conferencia. “Por eso estamos aquí, dando la cara”, señaló, destacando la importancia de asumir la responsabilidad institucionalmente.

Nombramiento de Nicolás Sánchez como nuevo técnico de Rayados

La transición en la dirección técnica fue anunciada oficialmente durante el mismo encuentro con los medios. “Les anunciamos a nuestro cuerpo técnico encabezado por Nico Sánchez, alguien que tiene ya alrededor de dos años, conoce perfectamente al plantel, las exigencias a las que está expuesto este club y que tiene la personalidad, capacidad y experiencia para llevarnos a donde he mencionado”, declaró Noriega en la conferencia de prensa Rayados.

Al nuevo entrenador lo acompaña Vicente Espadas como preparador físico. Además, el equipo técnico suma como auxiliares a Walter Erviti —quien retorna tras más de quince años—, Severo Meza, junto a los técnicos de la cantera Esteban Landazabal (Sub-21) e Isaac Moreno (Sub-17).

“Todos ellos tienen características que embonan en esta necesidad: garra, lucha, entrega y capacidad para salir adelante”, remarcó el presidente deportivo al enumerar los perfiles elegidos.

Reacciones de la afición ante el mal momento de Rayados

El cambio de entrenador y los mensajes autocríticos del club se produjeron en el marco de manifestaciones de inconformidad de la afición rayada. Un grupo de seguidores colocó mantas en la sede de entrenamiento con mensajes como: “¡Ya vas a ver los hu**os que tiene el Monterrey!” y “La hinchada no abandona. El equipo, que responda”.

Durante la salida de los futbolistas, un aficionado dirigió palabras a Óliver Torres: “Tienen unas excelentes condiciones aquí en la ciudad, adáptenlas al juego”. Estas manifestaciones acompañaron el inicio de la preparación para la jornada doble frente a Querétaro y Tigres, reflejando así el descontento entre los seguidores, de acuerdo con lo recogido en la conferencia de prensa Rayados.

A pesar de la presión y la autocrítica, Monterrey apuesta por recomponer el rumbo de forma interna y reencontrarse con las metas deportivas fijadas para la temporada.

