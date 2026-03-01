México Deportes

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027

La selección mexicana se prepara para encarar su segundo compromiso en los clasificatorios de la CONCACAF después de golear a San Vicente y las Granadinas por 14-0


La selección mexicana se prepara para encarar su segundo compromiso en los clasificatorios de la CONCACAF después de golear a San Vicente y las Granadinas por 14-0. (X: @miseleccionfem)

México y Santa Lucía se enfrentan este lunes 2 de marzo en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en juego correspondiente a las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial Femenil 2027.

El tricolor aspira a regresar a una Copa Mundial Femenina tras 12 años de ausencia, desde su última participación en Canadá 2015, por lo que esta primera parte de las eliminatorias resulta muy importante para mantener viva la esperanza de asistir a la máxima justa, la cual se llevará a cabo el próximo año en Brasil.

Cómo marcha México en las eliminatorias mundialistas


Marchan en segundo lugar del grupo con un juego menos respecto al líder general. (X/ @Miseleccionfem)

Dentro de los clasificatorios de la CONCACAF, México ocupa el segundo lugar del Grupo A con tres puntos con un partido menos respecto a Puerto Rico, quien ocupa la primera posición del sector con seis unidades.

El tricolor arrancó con un aplastante 14-0 ante San Vicente y las Granadinas. Después de este encuentro ante Santa Lucía, restarán dos juegos para la selección mexicana en esta primera ronda de las eliminatorias ante Islas Vírgenes y Puerto Rico, los cuales se llevarán a cabo en abril.

Los líderes de cada grupo avanzarán a la segunda fase en un torneo clasificatorio con ocho países que se llevará a cabo en noviembre y repartirá boletos al Mundial Femenil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Convocatoria para este encuentro

El seleccionador Pedro López dio a conocer la lista de jugadores para encarar el encuentro amistoso frente a Santa Lucía y el amistoso internacional del 7 de marzo vs Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes:

  • Itzel Velasco, América
  • Greta Espinoza, Tigres
  • Kimberly Rodríguez, América
  • Alexia Delgado, Tigres
  • Scarlett Camberos, América
  • Diana Ordóñez, Tigres
  • Kiana Palacios, América
  • Diana García, Rayadas
  • Montserrat Saldívar, América
  • Fátima Servín, Rayadas
  • Ivonne Gutiérrez, Cruz Azul
  • Alice Soto, Rayadas
  • Esthefanny Barreras, Pachuca
  • Reyna Reyes Portland, Thorns
  • Kenti Robles, Pachuca
  • Jacqueline Ovalle, Orlando Pride
  • Karla Nieto, Pachuca
  • Rebeca Bernal, Washington Spirit
  • Charlyn Corral, Pachuca
  • Nicolette Hernández, Boston Legacy
  • Blanca Félix, Guadalajara
  • Aaliyah Farmer, Chicago Stars
  • Jasmine Casarez, Guadalajara

La guardameta Itzel Velasco fue reemplazada por Cecilia Santiago tras ser sometida a estudios médicos luego de la lesión sufrida en el encuentro de la Liga Mx Femenil ante las Rayadas de Monterrey.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo


ESPN y Disney+ transmitirán el evento. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez)

El encuentro entre México y Santa Lucía podrá seguirse este lunes 2 de marzo en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Disney+, por lo que ya tienes todo lo que necesitas saber para apoyar a la selección en su camino rumbo al Mundial Femenil 2027.
















