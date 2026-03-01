Devin Haney se rinde ante Vaquero Navarrete tras su triunfo contra Sugar Núñez por nocaut técnico: “Es un monstruo”

Vaquero Navarrete derrotó a Sugar Núñez y unificó los campeonatos superpluma de la OMB y FIB (REUTERS)

Emanuel Vaquero Navarrete se colocó como la figura del boxeo internacional este fin de semana luego de derrotar de manera contundente a su compatriota Eduardo “Sugar” Núñez por nocaut técnico en el asalto número 11.

Ambos peleadores brindaron una auténtica “guerra de mexicanos” arriba del cuadrilátero en la Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia y fuerza de Navarrete terminaron por imponerse. Al final, Sugar no pudo continuar debido a que tenía el ojo derecho completamente cerrado y la ceja ensangrentada, mientras que el Vaquero logró unificar los títulos superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Los peleadores ya están listos para buscar arrebatarse los cinturones, pero deberán mostrar un alto nivel en el ring. (IG matchroomboxing)

Haney se rinde ante Vaquero Navarrete tras victoria contundente contra Sugar Núñez

Ese contundente triunfo causó diversas reacciones entre los aficionados y figuras del pugilismo, pues durante la transmisión de DAZN, Devin Haney se rindió ante el Vaquero Navarrete y lo catalogó como un “monstruo”.

“Navarrete demostró que tiene más experiencia. Está demostrando que simplemente es un monstruo”, comentó Haney.

Cabe señalar que la última pelea de Davin Haney fue el pasado 22 de noviembre cuando venció a Brian Norman Jr en Riad, Arabia Saudita, donde se impuso por decisión unánime con tarjetas 117-110, 116-111 y 114-113 y ganó el campeonato welter de la OMB.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 Devin Haney celebrates after winning his fight against Brian Norman Jr. REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Qué sigue para el Vaquero Navarrete?

Las incógnitas en torno al futuro inmediato de Emanuel Navarrete mantienen expectante al mundo del boxeo. En el radar de posibles oponentes figuran nombres de peso: el estadounidense O’Shaquie Foster, actual titular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división, y el británico James Dickens, quien ostenta el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La opción de unificar coronas adquiere fuerza, ya que el Vaquero ha mostrado interés por consolidarse como referencia indiscutible en la categoría.

No obstante, la agenda del pugilista mexiquense podría tomar un giro nacionalista si llegara a concretarse un combate contra Isaac “Pitbull” Cruz, quien acaba de conquistar el título interino superligero del CMB. La posibilidad de un enfrentamiento entre dos campeones mexicanos despertaría atractivo comercial y mediático en el mercado nacional e internacional.

Vaquero Navarrete se impuso por nocaut técnico ante Sugar Núñez (Facebook | Club de Box El Vaquero Navarrete)

Vaquero Navarrete, un campeón sólido en el boxeo actual

A sus 31 años, Vaquero Navarrete se ha consolidado como uno de los peleadores mexicanos de mayor regularidad y éxito en los últimos tiempos. Su estilo, lejos de los cánones más técnicos o vistosos, le ha permitido conquistar tres campeonatos mundiales en diferentes categorías bajo el sello de la OMB: supergallo, pluma y superpluma.

Originario de San Juan Zitlaltepec, Navarrete suma un palmarés de 40 victorias, 33 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Esta efectividad lo ha colocado en el radar de los grandes combates y le ha permitido mantenerse en la élite pese a los constantes cambios de división.