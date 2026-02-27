Copa del Mundo 2026: llega a México el trofeo para iniciar su recorrido por el país

15:44 hs

Arriba el avión que transporta el trofeo

El avión de Coca-Cola que transporta el trofeo de la Copa del Mundo aterriza en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El trofeo del Mundial 2026 iniciará su gira por México: estas serán las ciudades que visitará

Tras los honores de bienvenida, el trofeo que recibirá la selección campeona comenzará su recorrido por distintos puntos del país, como parte de la antesala rumbo al Mundial 2026 que se disputará de manera simultánea en México, Canadá y Estados Unidos.

Dentro del FIFA World Cup Trophy Tour, el emblema del futbol mundial tendrá su primera escala en Guadalajara a partir del sábado 28 de febrero, luego de ser trasladado desde el AIFA. La capital jalisciense es una de las sedes del torneo, junto con la Ciudad de México y Monterrey.

(AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Estas son las ciudades mexicanas donde se exhibirá el trofeo:

-Guadalajara: 28 de febrero al 2 de marzo

-León: 4 y 5 de marzo

-Veracruz: 6 y 7 de marzo

-Chihuahua: 9 y 10 de marzo

-Querétaro: 11 y 12 de marzo

-Monterrey: 14 al 16 de marzo

-Puebla: 18 y 19 de marzo

-Mérida: 21 y 22 de marzo

-Ciudad de México: 5 al 8 de junio

El recorrido internacional del trofeo comenzó el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita.