Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández

Murió Marco Tolama, periodista especializado en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández (X/ @MarcoTolama)

El periodismo deportivo mexicano está de luto, este jueves 26 de febrero se dio a conocer que Marco Tolama murió a los 79 años de edad. Fue por medio de redes sociales que su familia confirmó el deceso del emblemático analista deportivo que se especializó en automovilismo y Fórmula 1.

Sin dar mayores detalles de la causa de su muerte, la familia utilizó las redes sociales del periodista para informar al gremio sobre la noticia. Con unas palabras emotivas explicaron que el piloto retirado partió

“Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día. Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo. Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda”, fue el mensaje que compartieron en redes.

Marco Tolama murió a los 79 años de edad (X/ @MarcoTolama)

¿Quién era Marco Tolama?

Marco Tolama el 21 de septiembre de 1946 y antes de iniciarse en los micrófonos, fue piloto profesional. En su juventud se dedicó al automovilismo; sin embargo, tuvo una trayectoria de bajo perfil por la falta de oportunidades en México para esta disciplina, conocido como el Charro volador, compitió en categorías de Estados Unidos, Canadá y Europa durante los años setenta. La falta de patrocinios lo llevó a retirarse de las pistas, pero consideró su etapa como piloto satisfactoria.

Su transición al periodismo deportivo se dio gracias a la invitación de José Ramón Fernández para unirse al equipo de Imevisión, bajo la guía de Joserra se convirtió en uno de los analistas más destacados de la época por su amplio conocimiento en automovilismo.

Marco Tolama colaboró con TV Azteca e Imevisión (X/ @MarcoTolama)

Marco Tolama murió este 26 de febrero de 2026 (X/ @MarcoTolama)

En las transmisiones de DeporTV y Los Protagonistas se volvió el experto en Fórmula 1 y formó parte de las primeras generaciones de periodistas deportivos que se formaron bajo la escuela de José Ramón. Ya como Canal 13 y posteriormente TV Azteca, Tolama se mantuvo en la programación. Permaneció en la empresa durante 25 años y fue reconocido por su conocimiento técnico y su capacidad para explicar el automovilismo a la audiencia.

Tuvo una carrera de más de 30 años como especialista y narrador de deportes motor. En una de sus últimas etapas como analista deportivo, colaboró con Claro Sports con una columna llamada Más Claro que Nunca donde hablaba de automovilismo.

Murió Marco Tolama (X/ @joserra_espn)

Su partida causó reacciones entre el gremio, José Ramón le dedicó una emotiva despedida en redes: “Hoy se nos va un amigo y compañero de tantos años: Marco Tolama. Desde Canal 13, Imevisión, Gupo Acir y TV Azteca compartimos cabina, viajes, risas y la pasión por el automovilismo. Nunca olvidaré el día que murió Ayrton Senna: no quería narrar, estaba destrozado. Le pedí que lo hiciera y salió al aire con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. Así era Marco: auténtico, sensible, enorme. Todo mi cariño a su familia y amigos. Descansa en paz, querido Marco”