Turco Mohamed explota contra la Selección Mexicana por la planeación de sus duelos amistosos: “No piensan en los clubes”

El técnico del club Toluca evidenció su molestia con las exigencias que ha tenido la FMF para que los futbolistas estén disponibles para el Tri

Las críticas de Antonio Turco Mohamed hacia la organización de los partidos amistosos de la Selección Mexicana han reavivado el debate sobre la planificación deportiva en torno al proceso hacia el Mundial 2026. El entrenador de Toluca expresó de manera directa que, a su juicio, la Federación Mexicana de Fútbol antepone constantemente los intereses de la selección nacional y sus objetivos, relegando a los clubes a un segundo plano.

En entrevista con el podcast Vamos Show, Mohamed señaló: “Lo que pasa es que ellos no piensan en los clubes y está bien, cada quien piensa en su cul*, eso es así”.

El técnico argentino afirmó que comprende la postura del cuerpo técnico nacional, aunque sus palabras han sido entendidas como críticas abiertas. Igualmente, consideró que si él estuviera al frente de la selección, podría adoptar la misma lógica y dar prioridad a los resultados de la selección nacional por encima de otras consideraciones.

Consecuencias para Toluca y sus futbolistas

Mohamed centró sus reclamos en las afectaciones concretas que sufre el club Toluca. “Meten partido a cada rato. Es una locura, porque te lo llevan 40 días antes y te meten partido todos los días. Para eso directamente que el equipo no juguemos el torneo y listo, porque es una locura”, indicó.

El técnico resaltó el caso particular del amistoso contra Islandia esta semana, al que fueron convocados varios jugadores, lo que, según manifestó, representa una carga física adicional para los equipos.

De acuerdo con Mohamed, futbolistas como Gallardo, Marcel y el Chico Eber han retornado “arruinados de la cintura” luego de participar en giras recientes, como la de Bolivia. El estratega lamentó que estas exigencias impacten de forma directa en el rendimiento y los preparativos de su plantel para los compromisos oficiales.

Críticas al calendario y la sobrecarga por amistosos

El entrenador de Toluca cuestionó la cantidad y frecuencia de partidos fuera de las Fechas FIFA. Subrayó que la programación resulta excesiva al no haber suficiente rotación en las convocatorias. “Lo que no es bueno es la cantidad de partidos que juegan, porque juegan siempre los mismos”, explicó en el podcast recogido por Vamos Show.

Mohamed insistió en que la saturación de encuentros lleva a los jugadores a competir bajo condiciones exigentes de forma constante. Agregó que esta dinámica reduce la oportunidad de probar nuevos elementos para el Tricolor y complica el descanso adecuado de los futbolistas.

El peso del negocio en la planeación de la selección mexicana

El estratega sudamericano también abordó el papel de los factores económicos detrás de la acumulación de partidos. “¿Crees que priva el negocio por sobrecompetir? No, no, no, no. No, es una preparación que están haciendo. No piensan en los equipos”, subrayó Mohamed durante su participación en Vamos Show.

Finalmente, el técnico resaltó que la búsqueda de ingresos y proyección internacional de la Federación Mexicana de Fútbol predomina sobre la preocupación por el bienestar de los clubes y sus jugadores. Esta situación, dijo, provoca que equipos como Toluca deban disputar partidos relevantes tras apenas unos días de preparación, con futbolistas limitados físicamente, mientras los entrenadores son los responsables de enfrentar la presión por los resultados en estos escenarios.

