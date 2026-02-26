México Deportes

Mundial Social 2026: IMSS y Secretaría de las Mujeres inauguran “Mundialito” de futsal femenil Sub-21 en Michoacán

Más de 3 mil 800 jugadoras compiten en el torneo, que arrancó en Morelia y cerrará en el Estado de México

En la conferencia matutina de este 26 de febrero desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se enlazó hasta Michoacán para dar el arranque oficial de “El Mundialito”, torneo femenil Sub-21 que forma parte del Mundial Social de futsal.

A la presentación se sumaron el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

El torneo comienza este día con el duelo entre Zacapu y Morelia y reúne a jugadoras de 18 a 21 años. Además, la organización corre a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Más de tres mil jugadoras participarán

Robledo informó que se registraron 320 equipos de 188 municipios del país, lo que representa un total de 3 mil 840 futbolistas, además de 350 entrenadoras y 100 árbitros.

La competencia se desarrollará por etapas estatales; avanzará un equipo por entidad a la fase eliminatoria, que se disputará del 25 al 28 de marzo en el Centro Vacacional de Oaxtepec. La final está programada para el 29 de marzo en el Estadio Parque Ecológico Lago de Texcoco.

A petición de la presidenta, en cada partido habrá reclutadores con estándares de la FIFA para comenzar la integración de una base nacional de futsal femenil.

Canchas rehabilitadas y el impulso al futsal

La inauguración se realizó en una de las 64 canchas rehabilitadas en instalaciones del IMSS, espacios que, según explicó Robledo, quedarán habilitados para futuras competencias.

Durante el enlace, el funcionario explicó por qué se utiliza el término futsal: “La FIFA reconoce tres tipos de futbol, el futbol once, el futbol de playa, y este, que es el más nuevo, el futsal que son equipos de seis contra seis”.

Finalmente, América y Diana, capitanas de los equipos, dieron la patada inicial para dar arranque a la competencia. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum cerró el enlace con un mensaje breve dirigido a las participantes: “Gracias a todas, felicidades”

