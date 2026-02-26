México Deportes

Arly Velásquez competirá en tres pruebas dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno, cuándo se llevarán a cabo

Conoce los horarios en los que participará el mexicano en Milán-Cortina 2026, donde participará en su quinta edición consecutiva de las justas invernales

Conoce los horarios en los que participará el mexicano en Milán-Cortina 2026, donde participará en su quinta edición consecutiva de las justas invernales.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están a la vuelta de la esquina, y México deposita sus esperanzas en Arly Velásquez, quien vivirá su quinta participación consecutiva dentro de la justa invernal.

Este miércoles, Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), lo abanderó en un emotivo acto cargado de simbolismo y orgullo nacional.

Horario de las competencias del mexicano

Arly competirá en tres pruebas dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Arly Velásquez se alista para hacer historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, al convertirse en el primer mexicano en participar en cinco ediciones consecutivas.

El esquiador alpino apunta al podio en la categoría LW10-1, respaldado por el gran año que tuvo en 2025, donde conquistó tres medallas de oro en el Winter Park Open de Colorado.

Con esa mentalidad, viajará a Italia este sábado 27 de febrero para asistir a la ceremonia inaugural, la cual se llevará a cabo el 6 de marzo desde la Arena de Verona, Italia.

A continuación, te presentamos el horarios de cada de las pruebas que tendrá el mexicano, donde tendrá que tener listo tu despertador para no perder detalle de las competencias:

  • 7 de marzo: Downhill a las 3:50 horas
  • 9 de marzo: Super-G a las 3:50 horas
  • 13 de marzo: Giant Slalom con un primer descenso programado a las 2:00 horas y el segundo a las 5:30 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

Aún se desconocen los detalles sobre si Claro Sports y ViX transmitirán las competencias tal y como lo hicieron en los Juegos Olímpicos, si lo harán de manera diferida o si como en otras ediciones, las pruebas irán por el canal de Youtube de los Juegos Paralímpicos.

En los próximos días habrá que estar atento a las actualizaciones de dichas cadenas para saber dónde sintonizar las competencias de Arly Velásquez.

Historia de Arly Velásquez

El mexicano encontró la esperanza en el esquí alpino.

Su trayectoria en el deporte paralímpico inició con un grave accidente a los 13 años, durante una práctica de downhill en bicicleta de montaña.

Ese incidente le causó la fractura de dos vértebras y una lesión medular permanente. Lejos de venirse abajo, Arly descubrió en el para esquí una vía para superar adversidades y avanzar.

Su primera participación dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno fue Vancouver 2010, concluyendo en el puesto 26 del slalom gigante y 33 en slalom.

Desde ese momento, ha competido en cuatro ediciones seguidas: Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022, y ahora aspira a extender su legado en las nieves de Italia.

