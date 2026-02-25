México Deportes

Rodrigo Pacheco cae eliminado en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis

El tenista mexicano peleó hasta el último segundo ante el tenista #20 del ranking de la ATP, Flavio Cobolli, al caer en dos sets por la vía del tiebreak

El tenista mexicano peleó hasta
El tenista mexicano peleó hasta el último segundo ante el tenista #20 del ranking de la ATP, Flavio Cobolli, al caer en dos sets por la vía del tiebreak. (REUTERS/Henry Romero)

El tenista mexicano, Rodrigo Pacheco, quedó eliminado en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis tras caer por parciales de 7-6 y 7-6 frente al italiano Flavio Cobolli, en un encuentro intenso llevado a cabo en la Arena GNP Seguros del complejo en Acapulco.

A pesar de la derrota, el mexicano se despidió del certamen con la frente en alto, compitiéndole de tú por tú al tenista número 20 del ranking ATP, llevándolo hasta las últimas instancias del tiebreak en ambos sets.

Con esta victoria, el italiano se enfrentará al tenista checo Dalibor Svrčina por los octavos de final del torneo.

Rodrigo Pacheco habla después de su derrota

El tenista mexicano se siente
El tenista mexicano se siente satisfecho de pelearle al tú por tú a un top 20 del ranking mundial. (REUTERS/Henry Romero)

Rodrigo Pacheco accedió al Abierto Mexicano de Tenis mediante una wild card, en un movimiento de la organización para garantizar la presencia de un representante mexicano en el cuadro principal.

Después de su eliminación, el tenista comentó lo siguiente en conferencia de prensa:

“Estoy muy agradecido con el Abierto Mexicano de Tenis por seguir creyendo en mí. A ver, sinceramente, sé que no es fácil que te den wild card una y otra vez. Se han de cansar, ¿no? Sé que yo, de mi parte, estoy muy agradecido con ellos. Lo que dure, tengo que seguir esforzándome”.

Sobre el juego ante Flavio Cobolli señaló que siente satisfecho con su participación, ya que es una de las mejores exhibiciones que ha dado en su carrera:

“Sinceramente, no es para tirarme flores. Ni nada. De todos los años, creo que ha sido el mejor partido que he tenido. Que me he sentido con más confianza intentando hacer un buen juego. No se dio el resultado porque él fue mejor que yo en algunos momentos, pero tengo que seguir con este camino y no desanimarme para pronto subir de ranking y que me vean más seguido”, concluyó el tenista mexicano.

Qué sigue para Rodrigo Pacheco en el torneo

El tenista mexicano todavía participará
El tenista mexicano todavía participará en el torneo de dobles. (REUTERS/Henry Romero)

A pesar de su eliminación en la prueba de singles, Rodrigo Pacheco seguirá teniendo participación en el torneo de dobles donde jugará a lado del español Rafael Jódar frente al dúo del croata Nikola Mektić y el estadounidense Austin Krajicek en los Octavos de Final del Abierto Mexicano de Tenis.

Otro mexicano que verá acción en el torneo de dobles a partir de este miércoles es Santiago González, quien junto a su compañero, David Pel, se enfrentará a la dupla de Marcelo Melo y Alexander Zverev.

