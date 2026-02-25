México Deportes

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Las Águilas reciben a los regiomontanos en un duelo que puede sacudir la parte alta de la tabla este sábado por la noche

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

El Clausura 2026 entra en un punto clave y la Jornada 8 pondrá frente a frente a dos planteles construidos para competir en la parte alta de la Liga MX.

Club América y Tigres UANL se miden este sábado 28 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en un cruce directo entre aspirantes dentro del torneo .

Ambos llegan separados por apenas un punto en la tabla, con la mira puesta en escalar posiciones antes de que el torneo tome mayor forma.

Duelo directo en la parte media alta

(X / Club América)
(X / Club América)

América ocupa el séptimo lugar con 11 unidades, mientras que Tigres es octavo con 10 puntos tras siete fechas. La cercanía en la clasificación convierte el partido en una oportunidad inmediata para dar un salto.

Las Águilas vienen de una actuación contundente al vencer 4-0 a Puebla, resultado que reforzó su posición en casa. Los universitarios, por su parte, llega tras caer 2-1 ante Pachuca, un tropiezo que lo obliga a recuperar terreno fuera de Monterrey.

El panorama de ambos equipos anticipa un encuentro con impacto directo en la tabla, en una jornada que comienza a marcar tendencia rumbo a la segunda mitad del campeonato.

Dónde ver el América vs Tigres

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido será transmitido por Canal 5 en televisión abierta y por TUDN en sistema de paga. En streaming estará disponible a través de VIX Plus.

Además, Layvtime (proyecto en redes sociales del exjugador Miguel Layún) ofrecerá el encuentro en sus plataformas digitales, mientras que POSTA Deportes dará seguimiento a las acciones.

Con horario estelar de sábado por la noche, el choque entre capitalinos y regiomontanos se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada 8.

