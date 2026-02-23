México Deportes

Perro Bermúdez se pronuncia tras violencia en México por abatimiento de El Mencho: “Me duele mucho”

El reconocido narrador de México aprovechó sus redes sociales para pronunciarse al respecto

Perro Bermúdez confiesa porqué regresó
Perro Bermúdez confiesa porqué regresó a TUDN para el Mundial 2026 (X/ @TUDNMEX)

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, murió la madrugada del domingo 22 de febrero durante un operativo realizado por el ejército mexicano en colaboración con autoridades de Estados Unidos en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó una oleada de reacciones a nivel internacional y también causó bloqueos carreteros y suspensión de partidos de futbol en Jalisco y otras entidades, reavivando el debate sobre las condiciones de seguridad rumbo al Mundial y la reacción de las autoridades y la FIFA ante el panorama de inseguridad en el país.

En este contexto, el reconocido narrador de México, Enrique “Perro” Bermúdez, aprovechó sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma el compromiso diario de su gobierno con la seguridad y la paz en México, tras el operativo contra 'El Mencho'. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Perro Bermúdez se pronuncia tras violencia por abatimiento de “El Mencho”

El Perro Bermúdez utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para referirse al contexto que enfrenta México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. El narrador deportivo expresó que, aunque reside fuera del país desde hace doce años por motivos laborales, mantiene un profundo apego a su nación y manifestó su deseo de que la situación logre estabilizarse.

“Por cuestiones de trabajo no vivo en México hace 12 años , pero amo profundamente a mi país. Lo que se esta viviendo ahora no es mi tema, pero me duele mucho, deseo que pronto la situación se normalice y México siga adelante”, escribió narrador.

El Perro Bermúdez utilizó su cuenta
El Perro Bermúdez utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para referirse al contexto que enfrenta México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes (captura de pantalla)

Enrique Bermúdez narrará el Mundial 2026

Bermúdez volverá del retiro para narrar el Mundial 2026 con Televisa. El histórico narrador enfatizó que su regreso no responde a motivos económicos, sino a un profundo vínculo emocional con la empresa donde forjó su carrera.

Durante ese periodo alejado de las transmisiones, Bermúdez de la Serna recibió propuestas de otras cadenas, pero la insistencia de sus colegas y el afecto de la afición resultaron determinantes en su decisión.

¿Qué partidos albergará el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco?

A pesar de que la FIFA no ha emitido una comunicación oficial sobre la situación, se espera que en los próximos días la organización emita una respuesta formal.

Cabe recordar que el Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, está programado para ser la sede de cuatro partidos durante la Copa Mundial 2026. Esta designación convierte al recinto en uno de los escenarios clave para el torneo internacional, lo que genera atención sobre cualquier acontecimiento que pueda afectar su operatividad.

FIFA dio a conocer las
FIFA dio a conocer las fechas y horarios de los partidos que se disputarán en el Estadio Akron. Crédito: Especial

Los partidos que albergará la casa de las Chivas serán el de Corea vs ganador del repechaje entre (República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda), México vs Corea, Colombia vs ganador de ( Congo/Jamaica/Nueva Caledonia) y Uruguay vs España.

  • Jueves, 11 de junio de 2026 Partido 2 – República de Corea vs República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda – Grupo A - Estadio Guadalajara
  • Jueves, 18 de junio de 2026 Partido 28 – México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
  • Martes, 23 de junio de 2026 Partido 48 – Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia - Grupo K - Estadio Guadalajara
  • Viernes, 26 de junio de 2026 Partido 66 – Uruguay vs España - Grupo H - Estadio Guadalajara

