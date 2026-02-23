David Benavidez reclama a Turki pelea contra Canelo Álvarez: “Hablaremos con él”

David Benavidez habló sobre su posible cruce con Canelo Álvarez (The Danza Project)

David Benavidez vs Canelo Álvarez ha sido una de las peleas más esperadas por el público que es fan del boxeo durante los últimos años. Sin embargo, la negativa del tapatío por enfrentar al Bandera Roja ha causado que el combate no suceda.

Ahora, aunque ambos peleadores se encuentran en divisiones y contextos diferentes, en un reciente encuentro, Benavidez aprovechó para exigirle a Turki Al-Sheikh la pelea contra el mexicano.

David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)

Benavidez exige a Turki pelea contra Canelo

Durante la noche en que Ryan García logró el título mundial frente a Mario Barrios en Las Vegas, un episodio inesperado atrajo la atención fuera del cuadrilátero. El boxeador mexicoestadounidense David Benavidez se acercó a uno de los invitados más influyentes del evento: el jeque Turki Alalshikh, figura clave en la promoción de peleas internacionales.

Benavidez, quien mantiene una larga aspiración de enfrentar al jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez, aprovechó la presencia del jeque para exigir claridad sobre la esperada pelea. “¿Recuerdas que me dijiste que me darías a Canelo? ¿Qué pasó con eso? La queremos ahora, ahora. Estaremos listos para cuando se dé”, planteó el pugilista, en un tono que evidenciaba la presión de los aficionados y la expectativa de la industria.

¿Por qué no han peleado David Benavidez y Canelo Álvarez?

El estancamiento en las negociaciones impulsó a El Bandera Roja a explorar alternativas en una categoría superior, tras abandonar sus intentos de medirse con el campeón mexicano.

Benavidez había aguardado durante años la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez en la división de los supermedianos, pero el peleador tapatío rechazó de manera constante cualquier posibilidad de combate.

Según Canelo, el boxeador de raíces estadounidenses no presentaba ningún incentivo relevante para él, salvo la diferencia de 20 libras el día de la pelea. En respuesta, el apodado Monstruo Mexicano afirmó que el jalisciense evitó el enfrentamiento por temor.

Canelo Álvarez quiere una revancha contra Terence Crawford (Captura de pantalla | The Ring)

¿Qué sigue para Saúl Álvarez y Benavidez?

Aunque Saúl ya tiene una fecha establecida para su regreso al cuadrilátero (12 de septiembre de 2026), todavía permanece en secreto la identidad de su próximo oponente. Sin embargo, cabe señalar que las posibilidades para el boxeador tapatío son limitadas.

La salida de Crawford dejó vacantes todos los títulos disponibles. A pesar de este escenario, el nombre que surge con más fuerza como posible rival de Canelo es Christian Mbilli, quien recibió el reconocimiento de campeón mundial por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de que no se concretara la pelea frente al británico Hamzah Sheeraz.

Por su parte, El Monstruo Mexicano ya se encuentra concentrado para su siguiente combate que será contra Gilberto “Zurdo” Ramírez el próximo 2 de mayo en Las Vegas, Nevada. El campeón semipesado subirá de categoría a las 200 libras y tratará de conseguir los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).