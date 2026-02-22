Sunderland vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League

El conjunto está necesitado de puntos si desea meterse en puestos de competiciones internacionales. (REUTERS/Ian Walton)

El Fulham, equipo donde juega el mexicano Raúl Jiménez, se enfrenta este domingo al Sunderland en una visita complicada en el Estadio de Luz en un choque correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League.

El delantero mexicano Raúl Jiménez se ha convertido en un protagonista de la institución y será una pieza fundamental para este encuentro. Su desempeño es relevante para las aspiraciones del Fulham en la liga.

¿Cómo llegan los equipos?

En la clasificación actual, el Fulham ocupa el puesto 13 de la tabla general con 34 puntos producto de sus 10 victorias, 4 empates y 12 derrotas. Mientras que el Sunderland está dos lugares por encima, con solo dos unidades más con 9 victorias, 9 empates y 8 derrotas.

La mínima diferencia entre ambos equipos aumenta la importancia del partido, pues los dos están a mitad de tabla y buscan sumar para avanzar posiciones en la liga. Una victoria permitiría al Fulham acercarse a mejores posiciones y fortalecer sus posibilidades en la recta final de la competencia.

Raúl quiere aportar con anotaciones a su equipo. (Reuters/Paul Childs)

Posibles alineaciones

Aprovechando su buen momento, se espera que el técnico Marco Silva le dé nuevamente la confianza al delantero azteca para que orqueste la ofensiva de los ‘Cottagers’ en la búsqueda por mejorar su posición en la tabla.

Sunderland

R. Roefs

Nordi Mukiele

Daniel Ballard

Omar Aldrete

Trai Hume

Noah Sadiki

J. T. Bi

Habib Diarra

E. Le Fee

Nilson Angulo

Brian Brobbey

Fulham

B. Leno

Ryan Sessegnon

Calvin Bassey

J. Andersen

K. Tete

Sander Berge

A. Iwobi

Kevin

Emile Smith Rowe

Harry Wilson

Raúl Jiménez

El lobo mexicano quiere aumentar su racha goleadora en la liga inglesa. (REUTERS/Phil Noble)

La balanza se inclina al Fulham

En un duelo marcado por la paridad táctica y la intensidad defensiva, el Fulham logró llevarse los tres puntos en el último enfrentamiento liguero frente al Sunderland, consolidando una racha positiva en sus duelos directos recientes.

En el partido de ida de esta temporada 2025-2026, disputado el pasado 22 de noviembre de 2025, el Fulham hizo valer su localía en Craven Cottage al vencer al Sunderland por la mínima diferencia (1-0).

Aquel encuentro fue una batalla de desgaste donde el Sunderland, dirigido por Régis Le Bris, no pudo capitalizar sus oportunidades frente al arco defendido por Bernd Leno. Los locales aprovecharon una de sus pocas llegadas claras para romper el empate y asegurar tres puntos vitales que los mantienen en la lucha de la zona media de la tabla.

Los Cottagers han mostrado una tendencia positiva sobre el Sunderland. (Reuters/Paul Childs)

El Fulham ha demostrado tenerle tomada la medida a los “Black Cats” en los últimos años. Si analizamos sus enfrentamientos más recientes en todas las competiciones, la balanza se inclina claramente hacia Londres:

22/11/2025 Premier League Fulham 1 - 0 Sunderland

08/02/2023 FA Cup Sunderland 2 - 3 Fulham

28/01/2023 FA Cup Fulham 1 - 1 Sunderland

27/04/2018 Championship Fulham 2 - 1 Sunderland

A qué hora y dónde ver el partido en México

El partido entre Sunderland y Fulham correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League se jugará el domingo 21 de febrero de 2026 a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en línea estará disponible únicamente a través de la plataforma de streaming HBO MAX para todo el país.