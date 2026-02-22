México Deportes

Aficionada de Cruz Azul se vuelve viral tras disfrazarse de "Costalito" en el partido contra Chivas

La botarga se ha convertido en una de las favoritas del futbol mexicano

Aficionada de Cruz Azul se vuelve viral tras disfrazarse de Costalito (Especial)

Una aficionada de Cruz Azul captó la atención de miles en redes sociales al aparecer entre el público vestida como “Costalito”, la popular botarga inspirada en los sacos de cemento de la marca del club. La escena ocurrió durante la celebración del primer gol del equipo, cuando las cámaras enfocaron a la hincha festejando con entusiasmo desde las gradas.

Aunque la figura de “Costalito” ya era conocida en eventos y partidos, la presencia de una aficionada caracterizada como la botarga generó una ola de simpatía en redes sociales. El disfraz, que replica el clásico costal de Cemento Cruz Azul, ha ganado un lugar especial entre seguidores del equipo por su imagen tierna y llamativa.

Aficionada de Cruz Azul se disfraza de Costalito (Especial)

Charly Rodríguez el héroe del partido entre Cruz Azul y Chivas

En el contexto del partido, un cabezazo de Charly Rodríguez en el minuto 85 selló la victoria para Cruz Azul frente a Chivas. El Estadio Cuauhtémoc fue escenario de un duelo determinante entre los líderes de la clasificación, donde la intensidad se mantuvo de principio a fin.

La escuadra capitalina tomó ventaja en el marcador con gol del “Toro” Fernández, pero el empate no tardó en llegar gracias a un gol de Ángel Sepúlveda, quien reafirmó la llamada “ley del ex” al marcar ante su antiguo equipo.

La igualdad elevó el ritmo del partido, con ambos conjuntos buscando el gol que inclinara la balanza. Cuando el reloj marcaba el minuto 85, Rodríguez apareció en el área rival para conectar un certero cabezazo y establecer el 2-1 definitivo.

De manera contundente, los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron convertir sus opciones de gol de manera más efectiva. (TW Cruz Azul)

¿Qué sigue para la Máquina y para el Rebaño?

El sábado 28 de febrero, Gabriel Milito y su equipo saldrán de su estadio para medirse ante el bicampeón del futbol mexicano, Toluca, en el Estadio Nemesio Diez.

Esa misma jornada, el conjunto de la Noria buscará arrebatar el liderato del torneo cuando visite a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, un escenario donde los regiomontanos suelen mostrar gran solidez como locales.

