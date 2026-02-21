Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

(X / @COM_Mexico)

La delegación mexicana firmó una jornada determinante en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 al conquistar tres títulos en un mismo día y ampliar su cosecha dorada en Santiago.

Yareli Acevedo encabezó la actuación con un doblete, mientras que Fernando Nava y Sebastián Ruiz también subieron a lo más alto del podio en el Velódromo de Peñalolén.

Con estos resultados, México llegó a cinco medallas de oro y seis preseas en total dentro de la competencia continental.

Acevedo revalida título y firma doblete

Yareli Acevedo cerró la jornada al defender su campeonato en el ómnium femenino, prueba en la que acumuló 148 puntos tras las cuatro modalidades que la integran.

La argentina Maribel Aguirre obtuvo la plata con 131 unidades y el bronce fue para la colombiana Elizabeth Castaño, con 125.

El oro en el ómnium representó su segunda victoria en el certamen, luego de imponerse previamente en la prueba de eliminación.

La ciclista de 24 años revalidó así el título conseguido en 2025 y mantuvo la línea de resultados que ha registrado en Chile, donde fue campeona mundial por puntos en el certamen de la UCI en 2025 y sumó dos medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Nava y Ruiz amplían la cosecha mexicana

(X / @COM_Mexico)

La jornada comenzó con el triunfo de Fernando Nava en la carrera por puntos masculina. El mexicano completó las 160 vueltas (40 kilómetros) para sumar 68 unidades y superar al argentino Franco Buchanan, quien terminó con 62. El bronce fue para el venezolano Arlex Méndez.

(X / @COM_Mexico)

Más tarde, Sebastián Ruiz se impuso en la persecución individual con un registro de 4:11.631, por delante del canadiense Cameron Fitzmaurice (4:17.912). El tercer lugar quedó en manos del también canadiense Chris Ernst, quien superó al chileno Diego Rojas en la disputa por el bronce.

La suma de resultados colocó a México entre las delegaciones más destacadas del Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026, tras una jornada que concentró tres títulos y amplió su presencia en el medallero.