México Deportes

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Con tres títulos en un solo día, México amplió su cosecha de oros en Santiago

Guardar
(X / @COM_Mexico)
(X / @COM_Mexico)

La delegación mexicana firmó una jornada determinante en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 al conquistar tres títulos en un mismo día y ampliar su cosecha dorada en Santiago.

Yareli Acevedo encabezó la actuación con un doblete, mientras que Fernando Nava y Sebastián Ruiz también subieron a lo más alto del podio en el Velódromo de Peñalolén.

Con estos resultados, México llegó a cinco medallas de oro y seis preseas en total dentro de la competencia continental.

Acevedo revalida título y firma doblete

Yareli Acevedo cerró la jornada al defender su campeonato en el ómnium femenino, prueba en la que acumuló 148 puntos tras las cuatro modalidades que la integran.

La argentina Maribel Aguirre obtuvo la plata con 131 unidades y el bronce fue para la colombiana Elizabeth Castaño, con 125.

El oro en el ómnium representó su segunda victoria en el certamen, luego de imponerse previamente en la prueba de eliminación.

La ciclista de 24 años revalidó así el título conseguido en 2025 y mantuvo la línea de resultados que ha registrado en Chile, donde fue campeona mundial por puntos en el certamen de la UCI en 2025 y sumó dos medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Nava y Ruiz amplían la cosecha mexicana

(X / @COM_Mexico)
(X / @COM_Mexico)

La jornada comenzó con el triunfo de Fernando Nava en la carrera por puntos masculina. El mexicano completó las 160 vueltas (40 kilómetros) para sumar 68 unidades y superar al argentino Franco Buchanan, quien terminó con 62. El bronce fue para el venezolano Arlex Méndez.

(X / @COM_Mexico)
(X / @COM_Mexico)

Más tarde, Sebastián Ruiz se impuso en la persecución individual con un registro de 4:11.631, por delante del canadiense Cameron Fitzmaurice (4:17.912). El tercer lugar quedó en manos del también canadiense Chris Ernst, quien superó al chileno Diego Rojas en la disputa por el bronce.

La suma de resultados colocó a México entre las delegaciones más destacadas del Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026, tras una jornada que concentró tres títulos y amplió su presencia en el medallero.

Temas Relacionados

Yareli AcevedoCampeonato Panamericano de Pista Élite 2026Fernando NavaSebastián RuizMexicanosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

El delantero del Fulham FC reafirmó su identidad azulcrema pese al gran momento que atraviesa Guadalajara en el Clausura 2026.

Raúl Jiménez ignora el paso

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador

Tras la consolidación de Gudiño en el Clausura 2026 de la Liga MX, Ferretti reconoció que su manejo de la portería no fue el adecuado

Tuca Ferretti acepta que se

América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas

La goleadora mexicana deja a las Águilas tras cinco años en la institución donde sólo ganó un título de liga

América Femenil anuncia la salida

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga

El encuentro se jugará en el Estadio Spotify Camp Nou y podrá seguirse en territorio mexicano

Barcelona vs Levante EN VIVO:

Fernando Guerrero explota contra Katia Itzel por penal no marcado a Henry Martín ante Puebla: “Es un escándalo arbitral”

La silbante no marcó penalti a favor del América y el analista criticó duramente su actuación

Fernando Guerrero explota contra Katia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familiares aseguran que 8 de

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

Tragedia en Puebla: localizan muertos a Karina y Alexandro, pareja desaparecida rumbo a Tlaxcala

Fiscalía confirma desaparición del hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, versiones se contradicen

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

ENTRETENIMIENTO

“Demasiado corazón”: el tema que

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

Conductora de ¡Cuéntamelo Ya! sufre accidente en vivo: casi se queda sin vestido

DEPORTES

Raúl Jiménez ignora el paso

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador

América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga

Fernando Guerrero explota contra Katia Itzel por penal no marcado a Henry Martín ante Puebla: “Es un escándalo arbitral”