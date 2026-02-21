Fernando Guerrero explota contra Katia Itzel por penal no marcado a Henry Martín ante Puebla: “Es un escándalo arbitral”

La acción sobre Henry Martín abrió el debate arbitral en la Jornada 7 del Clausura 2026.

La actuación arbitral volvió a colocarse en el centro del debate durante el encuentro entre el Puebla y el América, disputado en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Corría el minuto 14 cuando una acción dentro del área local desató la controversia. Tras un centro enviado desde el costado derecho, Henry Martín intentó cerrar la jugada, pero fue sujetado por el defensor Eduardo Navarro. El delantero cayó dentro del área mientras sus compañeros exigían la sanción correspondiente.

La caída de Henry Martín generó reclamos dentro y fuera de la cancha.

La árbitra central, Katia Itzel García, decidió no marcar penalti y permitió que el juego continuara. La determinación generó reclamos inmediatos por parte de los jugadores americanistas y abrió un intenso debate en redes sociales.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del exárbitro mexicano y actual analista de TUDN, Fernando Guerrero, quien cuestionó públicamente la decisión de la silbante.

El exsilbante aseguró que la infracción era clara y cuestionó la labor del videoarbitraje.

“Escándalo arbitral. Penalti del tamaño del estadio a favor del América, el defensor de Puebla sujeta de manera grosera y descarada a Henry”, escribió en X.

El también conocido como “El Cantante” no se limitó a señalar la jugada en cancha, sino que extendió su crítica al sistema de videoasistencia. “Katia Itzel debió sancionar en cancha. Y en el VAR Erick Miranda, no sé qué está haciendo que no la llama”, añadió Guerrero.

(X / Club América)

Las declaraciones colocaron bajo la lupa tanto a la árbitra central como al equipo encargado del VAR, encabezado en ese encuentro por Erick Miranda. La polémica reavivó cuestionamientos sobre la consistencia en la aplicación de criterios dentro del área y el papel del videoarbitraje en jugadas de contacto prolongado.

Mientras el debate crecía fuera del terreno de juego, el partido mantuvo un ritmo discreto durante la primera mitad. Ambos equipos mostraron dificultades para generar peligro constante, aunque el América logró romper la igualdad antes del descanso con un tanto de Raphael Veiga.

(X / Club América)

Sin embargo, más allá del marcador, la jugada protagonizada por Henry Martín quedó como el episodio más comentado del encuentro. La postura firme de Katia Itzel García contrastó con la crítica directa de Fernando Guerrero, evidenciando nuevamente la sensibilidad que rodea cada decisión arbitral en el futbol mexicano.

El episodio se suma a la conversación recurrente sobre el desempeño arbitral en el Clausura 2026, donde cada determinación puede modificar el rumbo de un partido y, en consecuencia, alimentar la discusión pública.