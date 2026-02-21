Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga

(REUTERS/Stringer)

El Barca recibe a Levante UD en la Jornada 25 de LaLiga 2025-26, en un encuentro programado para este domingo 22 de febrero.

El duelo se disputará en el Estadio Spotify Camp Nou y forma parte del tramo decisivo de la temporada en el futbol español.

Horario y transmisión en México

(Europa Press)

El compromiso se jugará el domingo 22 de febrero en el Estadio Spotify Camp Nou, casa del Barcelona. Para la audiencia en México, el inicio está marcado a las 09:15 horas (tiempo del centro del país).

La señal estará disponible por SKY Sports, tanto en televisión como en su plataforma digital, opciones oficiales para seguir el encuentro correspondiente a la fecha 25 del campeonato español.

Así llegan Barcelona y Levante

(Europa Press)

Barcelona encara la jornada tras alternar resultados en sus compromisos recientes. En LaLiga cayó 2-1 ante Girona, pero previamente sumó triunfos frente a Mallorca (3-0) y Elche (3-1). En Copa del Rey fue superado 4-0 por Atlético de Madrid, aunque también logró una victoria 2-1 ante Albacete en esa competencia.

Levante, por su parte, llega después de una serie de resultados variables en liga. Perdió en casa frente a Villarreal (0-1) y Valencia (0-2), además de caer 4-2 ante Athletic. También registró un empate sin goles contra Atlético de Madrid y una victoria 3-2 frente a Elche.

Con estos antecedentes, ambos equipos afrontan la Fecha 25 en busca de puntos en la recta media del calendario de LaLiga.