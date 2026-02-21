México Deportes

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga

El encuentro se jugará en el Estadio Spotify Camp Nou y podrá seguirse en territorio mexicano

El Barca recibe a Levante UD en la Jornada 25 de LaLiga 2025-26, en un encuentro programado para este domingo 22 de febrero.

El duelo se disputará en el Estadio Spotify Camp Nou y forma parte del tramo decisivo de la temporada en el futbol español.

Horario y transmisión en México

El compromiso se jugará el domingo 22 de febrero en el Estadio Spotify Camp Nou, casa del Barcelona. Para la audiencia en México, el inicio está marcado a las 09:15 horas (tiempo del centro del país).

La señal estará disponible por SKY Sports, tanto en televisión como en su plataforma digital, opciones oficiales para seguir el encuentro correspondiente a la fecha 25 del campeonato español.

Así llegan Barcelona y Levante

Barcelona encara la jornada tras alternar resultados en sus compromisos recientes. En LaLiga cayó 2-1 ante Girona, pero previamente sumó triunfos frente a Mallorca (3-0) y Elche (3-1). En Copa del Rey fue superado 4-0 por Atlético de Madrid, aunque también logró una victoria 2-1 ante Albacete en esa competencia.

Levante, por su parte, llega después de una serie de resultados variables en liga. Perdió en casa frente a Villarreal (0-1) y Valencia (0-2), además de caer 4-2 ante Athletic. También registró un empate sin goles contra Atlético de Madrid y una victoria 3-2 frente a Elche.

Con estos antecedentes, ambos equipos afrontan la Fecha 25 en busca de puntos en la recta media del calendario de LaLiga.

