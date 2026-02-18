México Deportes

Zona Sur se lleva la victoria en el primer Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Samaria Benítez hizo historia al convertirse en la primera jugadora en ganar el premio de MVP del Juego de Estrellas

Samaria Benítez hizo historia al
Samaria Benítez hizo historia al convertirse en la primera jugadora en ganar el premio de MVP del Juego de Estrellas.(Instagram: Liga Mexicana de Softbol)

Este martes 17 de febrero se llevó a cabo el primer Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol en León, en un espectáculo que reunió a las mejores jugadoras del circuito.

La Zona Sur se llevó la victoria ante el Norte por pizarra de 5-3, en un duelo cargado de emociones, jonrones y jugadas defensivas espectaculares que deleitaron a los aficionados presentes en el Estadio Domingo Santana.

El ambiente en las gradas se convirtió en una auténtica fiesta, con aficionados coreando nombres de sus jugadoras favoritas y celebrando cada jugada como si fuera la de su propio equipo.

Cómo se desarrolló el encuentro

La Zona Sur se impuso
La Zona Sur se impuso a la Zona Norte. (Instagram: Liga Mexicana de Softbol)

En la tercera entrada, la jugadora de Diablos Femenil Leannelys Zayas abrió la pizarra con un imparable hacia el jardín izquierdo, el cual impulsó a Diana Vizcarra a la registradora.

Para el cuarto capítulo, la Zona Sur logró aumentar la ventaja con un rally de tres carreras y poner distancia de por medio en el marcador.

En el sexto rollo, el juego se puso interesante con un imparable de Clara Bryant para colocar el marcador por 4-3 con una entrada por jugarse.

Sin embargo, en la sexta entrada baja, la Zona Sur volvió a ampliar la ventaja con una rayita más, lo cual terminó por decantar el triunfo definitivo por 5-3 ante un Norte que no pudo reaccionar en el último capítulo.

La pelotera de las Olmecas de Tabasco, Samaria Benítez, fue elegida como la jugadora más valiosa del primer Juego de Estrellas en la historia tras un batazo clave ante Eva Voortman que terminó dándole la ventaja definitiva al conjunto del sur.

Dontaysha ‘Donnie’ Gobourne fue la pitcher ganadora con una labor de tres innings en los que permitió dos hits, dos carreras, una base por bolas y recetó tres ponches; mientras que Lisa Hop se apuntó el salvamento.

Así les fue a los

Quién es Arly Velázquez, el

Terence Crawford confiesa qué peleador

Gina Holguín regresa al periodismo

Autoridades interceptan avioneta con más

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita

Esta es la sorprendente razón

