Nuevas promesas de la lucha libre sacuden la Arena México en el inicio del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL

Las duplas destacadas avanzan a la fase de eliminación directa tras intensa batalla campal. (CMLL / Diego Cedrix)

La Arena México fue escenario este martes 17 de febrero del arranque del Torneo de Escuelas 2026, certamen organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que reúne a talentos en formación de distintas sedes del país. La primera jornada dejó definidas las duplas que avanzan a la fase de eliminación directa, tras una intensa batalla campal de parejas.

En el choque masivo, Tornado y Rey Pegaso, representantes de la escuela de Magia Blanca en la Ciudad de México, sobresalieron como una de las mejores combinaciones de la noche. Junto a ellos, Engendro y Jay Ortega, provenientes de Monterrey, también aseguraron su lugar como una de las duplas más destacadas, perfilándose como contendientes serios rumbo a las siguientes rondas.

(CMLL / Diego Cedrix)

(CMLL / Diego Cedrix)

(CMLL / Diego Cedrix)

(CMLL / Diego Cedrix)

Con los enfrentamientos directos ya establecidos, el torneo entra ahora en una etapa decisiva donde cada combate definirá el camino hacia la consolidación de nuevas figuras dentro del pancracio nacional.

La función también contó con una lucha estelar que encendió al público capitalino. Neón, Esfinge y Blue Panther lograron imponerse a El Galeón Fantasma, tercia integrada por Difunto, Barboza y Furia Roja, en un enfrentamiento que combinó experiencia y juventud sobre el encordado.

(CMLL / Diego Cedrix)

En otro de los duelos relevantes de la velada, Virus y Cancerbero salieron victoriosos en un cuadrangular de parejas que incluyó a Max Star y Hombre Bala Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. II, así como Pólvora y El Coyote. La contienda se caracterizó por su dinamismo y la exigencia física, dejando claro el alto nivel competitivo de la cartelera.

(CMLL / Diego Cedrix)

La actividad internacional también tuvo presencia en la función. Gisele Shaw derrotó a Sanely para conservar el campeonato femenino de Maple Leaf Pro Wrestling, reafirmando su dominio en la división y sumando un triunfo importante en territorio mexicano.

(CMLL / Diego Cedrix)

La velada arrancó con el enfrentamiento entre Fuego y Robin, donde el primero se llevó el triunfo en un combate que marcó el ritmo de la noche y preparó el ambiente para el resto de la cartelera.

(CMLL / Diego Cedrix)

Con este inicio, el Torneo de Escuelas 2026 promete convertirse en una plataforma clave para el surgimiento de nuevas promesas de la lucha libre, consolidando el compromiso del CMLL con la formación de talento y la tradición que caracteriza a la llamada Catedral de la Lucha Libre.