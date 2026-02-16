Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes a hacer deporte: “Dejen el teléfono, no delincan”

Boxeadores mexicanos promovieron el programa "Boxeando por la Paz" durante la Mañanera (Presidencia)

En medio de la inauguración del nuevo programa “Boxeando por la Paz”, durante la Mañanera de este lunes 16 de febrero, boxeadores mexicanos hicieron un llamado a las y los jóvenes para que hagan deporte y dejen los malos hábitos.

La iniciativa formará parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y beneficiará a miles de boxeadores profesionales para que puedan continuar sus carreras, así como a niños y jóvenes que quieran practicar esta disciplina.

Boxeadores mexicanos promovieron el programa "Boxeando por la Paz" durante la Mañanera (Presidencia)

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes a hacer deporte

Durante la conferencia de prensa, boxeadores mexicanos como Alejandro “El Conejo” González, Alan Picasso o Isaac “Pitbull” Cruz, exhortaron a los jóvenes y niños a practicar algún deporte.

Picasso destacó la importancia de este nuevo programa y señaló que ya no habrá más sueños desperdiciados gracias a la iniciativa.

“Miles de niñas y niños tienen una gran pasión, pero no siempre tienen un camino para desarrollarla. Hoy con el programa Boxeando con la Paz ya no va a haber sueños perdidos ni sueños desperdiciados, porque cuando acercamos el deporte y la juventud a la educación, estamos promoviendo la forma más poderosa de prevención”, comentó.

Boxeando por la Paz beneficiará a boxeadores profesionales y jóvenes (Presidencia)

Por su parte, Alejandro González resaltó que todos los deportes son bonitos, aunque en especial el boxeo, y llamó a las y los jóvenes a no usar el teléfono.

“Yo les diría a los jóvenes que dejen el teléfono, tanto teléfono como aparatos electrónicos. Este deporte es muy bonito, cualquier deporte es muy bonito, pero el boxeo da un súper plus”, declaró El Conejo González.

¿Cómo funcionará el programa Boxeando por la Paz?

Los boxeadores profesionales seleccionados impartirán clases gratuitas de boxeo durante una hora al día a niños y jóvenes, con el propósito de promover la disciplina y la convivencia pacífica en las comunidades. En total, la iniciativa sumará a 5,000 participantes, quienes obtendrán un salario mensual de 9,500 pesos.

Las primeras inscripciones al programa Boxeando por la Paz estarán abiertas del 16 al 28 de febrero en la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, y las clases gratuitas se iniciarán el 2 de marzo de 2026.

Junto con el apoyo económico equivalente al salario mínimo, los boxeadores también contarán con acceso al seguro médico del IMSS que ofrece la iniciativa.

Este lunes 16 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa 'Boxeando por la paz'. | (Crédito: Presidencia)

Boxeo: un deporte que representa exitosamente a México

La promoción del boxeo como símbolo de orgullo nacional fue el tema principal que abordaron en la conferencia matutina la presidenta y el propietario del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Ambos destacaron la posición especial que este deporte ocupa dentro de la identidad de México y su capacidad para formar campeones mundiales y medallistas olímpicos.

Además, el mensaje remarca el valor histórico y social del pugilismo, mientras que la dirigencia del CMB afirmó que el boxeo ha dado numerosas satisfacciones a la población mexicana y se ha consolidado como una de las disciplinas más exitosas del país.