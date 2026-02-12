Sarah Schleper admite en exclusiva que no quedó satisfecha en su competencia pese a logro histórico en Milano-Cortina 2026

Tras finalizar en el lugar 26, Sarah compartió que su ejecución no reflejó completamente su capacidad técnica. (Ilustración: Jesús Aviles)

Sarah Schleper volvió a escribir su nombre en la historia del deporte mexicano. Este jueves 12 de febrero de 2026, la esquiadora logró el mejor resultado para una mexicana en Esquí Alpino dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno, tras ubicarse en la posición 26 en la prueba de Súper G en Milano-Cortina 2026. Además, alcanzó un hito poco común: disputar siete ediciones olímpicas invernales de manera consecutiva.

En entrevista exclusiva para Infobae, la nacida en Colorado, Estados Unidos, pero representante de México desde hace más de una década, compartió las sensaciones que le dejó su participación en la exigente pista del Tofane Alpine Skiing Center.

Aunque firmó un resultado sin precedentes, Sarah aseguró que no mostró el nivel que sabe que puede alcanzar. (Reuters)

“Quería darle más, pero estuvo un poco peligroso. Todos estaban saliendo fuerte, Entonces, me dio un poco de miedo en alcanzar la meta y yo creo que era mi mente, porque hice la carrera mil veces en mi cabeza y no estuvo como que puedo esquiar, pero de todas maneras era increíble llegar a la meta”, expresó al recordar su descenso.

La esquiadora mexicana habló en exclusiva con Infobae México sobre su debut en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 en esquí alpino. Crédito: Infobae México- Jesús Flores Beltrán

La competencia estuvo marcada por condiciones retadoras y un alto nivel entre las participantes. A pesar de ello, Schleper consiguió el mejor registro histórico para una esquiadora mexicana en esta disciplina olímpica, situación que reconoció con emoción.

La esquiadora reveló que el miedo y la presión influyeron en su desempeño durante la competencia en el Tofane Alpine Skiing Center. (Reuters)

“Es mi mejor resultado cómo mexicana. Entonces, estoy orgullosa y creo que voy a dormir muy bien hoy en la noche, porque había mucha presión y mucha angustia y nervios en llegar a la meta de esa carrera”, destacó.

Sin embargo, la atleta también fue autocrítica. Reveló que ni su esposo, Federico Galaxy, ni el exesquiador mexicano Hubertus von Hohenlohe quedaron del todo satisfechos con su desempeño en el trazado italiano.

“Federico (su esposo) no estaba muy contento con mi bajada. Me dijo que no era como puedo esquiar. Y Hubertus tampoco estaba feliz, pero los demás (rié) sí estaban muy contentos. Hubertus dijo que sí puedo quedar mejor y estaba un poco atrás en unas vueltas, entonces, así fue la onda. Pero siempre uno quiere mejorar, hasta ganar”, relató.

Más allá del resultado, Schleper subrayó la relevancia de su actuación para el desarrollo del deporte invernal en México. En redes sociales se convirtió en tendencia tras su participación, algo que atribuye al creciente interés por el esquí alpino en el país.

La atleta mexicana señaló que las condiciones peligrosas la hicieron dudar en algunos tramos clave de la carrera. (Reuters)

“Eso es muy importante para mí y que más mexicanas quieran hacer el deporte porque es el deporte más increíble del todo el mundo. Amo a mi deporte y estoy feliz que puedo competir todavía. Me acompañó mi Virgencita de Guadalupe y estoy agradecida por ello”, señaló.

La jornada también tuvo un componente familiar. Como madre, aprovechó la conversación para enviar un mensaje a su hijo Lasse Gaxiola, quien debutará este sábado 14 de febrero en el Slalom Gigante varonil.

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola competirán juntos en esquí alpino y marcarán un hecho inédito para el deporte mexicano.

“No te rindas, Lasse, no te rindas. Es muy importante esquiar como puedas, no va a sentir bien, pero, pero dale todo, échale ganas y haz tu mejor esfuerzo, hijo. Te amo”.

La participación de Schleper en Italia aún no concluye. El próximo domingo 15 de febrero volverá a la pista para competir en el Slalom Gigante, prueba que podría marcar el cierre de su trayectoria olímpica en el alto rendimiento.

“Ahorita voy a celebrar un poquito, luego voy hacer mis esquís todavía y vamos a entrenar un poquito. Quizás mañana (viernes) vamos a descansar un poquito y ver cómo podemos bajar en el Slalom Gigante, esa modalidad también me gusta, me gusta la pista como se ve, estoy lista ya”, finalizó.