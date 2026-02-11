México Deportes

Afición de Pumas lanza grito homofóbico contra portero de San Diego FC tras quedar fuera de Concachampions 2026

La frustración por el resultado marcó una noche atípica en Ciudad Universitaria

El cancerbero del club estadounidense
El cancerbero del club estadounidense fue determinante para el pase a la siguiente ronda. (MLS en Español)

Un hecho inusual se presentó en el Estadio Olímpico Universitario durante el duelo entre Pumas y San Diego FC, correspondiente a la Concacaf Champions Cup. En un recinto donde este tipo de manifestaciones no suele repetirse con frecuencia, se escuchó el grito homofóbico en más de una ocasión, particularmente cuando el guardameta rival, Pablo Sisniega, realizaba sus despejes.

Desde la primera mitad se percibía un ambiente tenso en las tribunas. Algunos intentos aislados anticipaban lo que podía suceder, pero fue hasta el complemento cuando el grito apareció de forma clara. La presión del encuentro y la urgencia por el resultado parecieron influir en el comportamiento de un sector de la afición auriazul.

Pumas es eliminado de la
Pumas es eliminado de la Concachampions ante San Diego FC (X/ @PumasMX)

El primer episodio ocurrió al minuto 79. A pesar de que el sonido local activó música con la intención de opacar cualquier expresión indebida, el coro proveniente de las gradas logró imponerse. El arquero del conjunto estadounidense ejecutó el despeje y, casi de inmediato, se escuchó el insulto. Minutos más tarde, la escena volvió a repetirse.

Al 83’, el grito homofóbico retumbó con mayor intensidad. Nuevamente, desde el sistema de audio del estadio se intentó cubrir el sonido ambiental, pero el esfuerzo resultó insuficiente. Fue en ese momento cuando más aficionados se sumaron, elevando el volumen del cántico prohibido por los reglamentos internacionales.

(X/ @sandiegofc)
(X/ @sandiegofc)

Aunque el marcador favorecía 1-0 a los universitarios, la ventaja no bastaba para asegurar la clasificación. La necesidad de más goles y las oportunidades desperdiciadas generaron nerviosismo entre los asistentes. En ese contexto, miles de seguidores no dejaron de corear el “¡Pu...!” durante la recta final del compromiso, especialmente desde el minuto 79 y hasta el silbatazo definitivo.

Este tipo de comportamiento no es habitual en Ciudad Universitaria. En los encuentros de Liga MX rara vez se presenta, y han sido contadas las ocasiones en que la afición de Pumas dirige esa palabra hacia el portero rival. Sin embargo, la trascendencia del partido y la eliminación inminente marcaron una noche distinta en el Olímpico.

(Especial)
(Especial)

El equipo capitalino buscó con insistencia el tanto que necesitaba para mantenerse en la competencia regional. Las llegadas constantes mantuvieron a los aficionados al filo de sus asientos, pero la falta de contundencia terminó por condenar sus aspiraciones. Al concluir el encuentro, la sensación predominante fue de frustración y desencanto.

