Oficial: América anuncia a Vinícius Lima como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

La mañana de este martes, el Club América hizo oficial la incorporación de Vinícius Lima como nuevo refuerzo del plantel.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, donde se confirmó la llegada del jugador brasileño para integrarse al equipo azulcrema.
Mediante un mensaje publicado en sus plataformas oficiales, América dio la bienvenida al futbolista proveniente del Fluminense y precisó que Lima se suma a la institución en calidad de préstamo para defender los colores del conjunto de Coapa.
La directiva no ofreció mayores detalles sobre la duración del acuerdo ni los términos adicionales de la operación.
Información en desarrollo...
