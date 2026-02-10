México Deportes

Oficial: América anuncia a Vinícius Lima como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

Lima se incorpora al conjunto azulcrema en calidad de préstamo

Guardar
(Club América)
(Club América)

La mañana de este martes, el Club América hizo oficial la incorporación de Vinícius Lima como nuevo refuerzo del plantel.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, donde se confirmó la llegada del jugador brasileño para integrarse al equipo azulcrema.

Mediante un mensaje publicado en sus plataformas oficiales, América dio la bienvenida al futbolista proveniente del Fluminense y precisó que Lima se suma a la institución en calidad de préstamo para defender los colores del conjunto de Coapa.

La directiva no ofreció mayores detalles sobre la duración del acuerdo ni los términos adicionales de la operación.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Vinícius LimaClub AméricaLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Penta Zero Miedo se queda fuera de Elimination Chamber 2026 y se aleja de la pelea por el título de la WWE

El luchador mexicano fue eliminado en una caótica Triple Amenaza en WWE RAW

Penta Zero Miedo se queda

David Benavidez lanza advertencia contra Canelo Álvarez tras negarse a pelear con él: “Es mi archienemigo”

El boxeador méxico-americano tiene la mira puesta en el pugilista tapatío pese a que no hay opciones de un encuentro entre ellos

David Benavidez lanza advertencia contra

América vs Olimpia: dónde y cuándo ver el duelo de vuelta de la Concacaf 2026

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá al clasificado a la siguiente ronda

América vs Olimpia: dónde y

Quién es Jesús Medina, nuevo jugador del Atlético de San Luis

Después de una estadía en el futbol árabe y con experiencia dentro del viejo continente, el paraguayo llega a reforzar al conjunto potosino

Quién es Jesús Medina, nuevo

Liga MX: partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, cuatro encuentros se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Liga MX: partidos de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tiene un carácter muy cabrón”:

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Star Wars Convention CDMX 2026:

Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Fernanda Blaz se lanza contra Werevertumorro: lo acusa de infidelidad y robarle dinero

¿Fila de CDMX hasta EEUU? Ticketmaster revela que BTS necesitaba 46 conciertos en Estadio GNP para cubrir la demanda

Joaquín López-Dóriga comparó el show de Bad Bunny con el de Michael Jackson: “Fue un espectáculo extraordinario”

La oficina: cuándo, dónde ver y de qué trata la versión mexicana de “The Office”

DEPORTES

David Benavidez lanza advertencia contra

David Benavidez lanza advertencia contra Canelo Álvarez tras negarse a pelear con él: “Es mi archienemigo”

América vs Olimpia: dónde y cuándo ver el duelo de vuelta de la Concacaf 2026

Quién es Jesús Medina, nuevo jugador del Atlético de San Luis

Liga MX: partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

Esta sería la cifra que Cruz Azul y Tigres habrían acordado por el traspaso de Nico Ibáñez