Liga MX: partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

La jornada número 6 del Clausura 2026 comenzará a disputarse este fin de semana (X@LigaBBVAMX)

Arranca la sexta fecha del Clausura 2026 en la Liga MX con expectativa renovada entre los aficionados, quienes podrán seguir las acciones tanto en televisión abierta como en servicios de paga y plataformas de streaming.

El calendario de la fecha 6 se encuentra listo para desplegar emociones desde el viernes 13 de febrero. La actividad arrancará con el duelo entre Puebla y Pumas, programado en el Estadio Cuauhtémoc. El telón de la fecha se bajará el domingo 15 de febrero, cuando Santos reciba a Mazatlán en un compromiso que podría ser determinante para la tabla de posiciones.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - February 7, 2026 Club America's Alejandro Zendejas celebrates scoring their first goal with Cristian Borja REUTERS/Henry Romero

Qué partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta serán el Puebla vs Pumas, Toluca vs Tijuana, Monterrey vs León y Cruz Azul vs Tigres.

Puebla vs Pumas | viernes 13 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7.

Toluca vs Tijuana | viernes 13 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7.

Atlético San Luis vs Querétaro | sábado 14 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium, Disney + y ESPN.

Pachuca vs Atlas | sábado 14 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por Fox One.

Monterrey vs León | sábado 14 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Canal 5.

Juárez vs Necaxa | sábado 4 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One.

Chivas vs América | sábado 14 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por Prime Video.

Cruz Azul vs Tigres | domingo 15 de febrero a las 16:30 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Santos vs Mazatlán | domingo 15 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium , Disney + y ESPN.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela celebrates scoring their first goal with Erik Lira and Luka Romero REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo va el Clausura 2026 hasta el momento?

Con cinco fechas ya jugadas en el Clausura 2026, las posiciones en la tabla muestran un panorama definido: el liderazgo absoluto corresponde a las Chivas, que han sumado 15 puntos bajo la dirección de Gabriel Milito.

El conjunto rojiblanco se mantiene invicto y ha logrado despegarse en la clasificación, estableciendo una ventaja de cinco puntos sobre sus más cercanos perseguidores. Tigres, Cruz Azul y Atlas comparten el segundo peldaño con 10 unidades cada uno.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Toluca's Paulinho celebrates scoring their first goal with Nicolas Castro REUTERS/Eloisa Sanchez

En el extremo opuesto de la tabla, la situación es distinta. El León acumula apenas 4 puntos, obtenidos a partir de una victoria, un empate y tres derrotas, lo que refleja un inicio irregular. Santos ha tenido todavía menos fortuna: solo ha conseguido sumar una unidad en cinco partidos. Finalmente, el caso de Mazatlán es el más crítico, ya que es el único club sin puntos, ocupando el último lugar de la clasificación.