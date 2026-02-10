Esta sería la cifra que Cruz Azul y Tigres habrían acordado por el traspaso de Nico Ibáñez

(TODAY/Gary A. Vasquez)

A contrarreloj y tras más de un día de negociaciones ininterrumpidas, Cruz Azul y Tigres lograron destrabar el traspaso de Nicolás Ibáñez, operación que se concretó a pocas horas del cierre de registros del Clausura 2026 en la Liga MX.

El acuerdo entre ambas directivas deja al delantero argentino a un paso de convertirse en refuerzo de la Máquina, a falta únicamente del anuncio oficial.

Negociaciones contrarreloj entre directivas

Nico Ibáñez viajó a CDMX para reportar con Cruz Azul (X/ @ilianyAparicio)

El fin de semana fue decisivo. Cruz Azul intensificó contactos con Tigres para cubrir una necesidad urgente en su ataque y encontró apertura por parte del club regiomontano, que ya no contemplaba a Ibáñez dentro del proyecto deportivo encabezado por Guido Pizarro.

El atacante había trabajado por separado en las últimas semanas, lo que facilitó su salida ante la proximidad del cierre de mercado.

De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, las negociaciones se extendieron por aproximadamente 36 horas, aunque los puntos clave del acuerdo se resolvieron en los últimos 30 minutos.

El trato se cerró directamente entre los presidentes de ambas instituciones, considerando que la Liga MX estableció como límite las 23:59 horas del centro de México para el registro de nuevos jugadores.

Los términos del traspaso

(X / Club Tigres)

Según la misma fuente, Nico Ibáñez llegará a La Máquina por una cifra cercana a los 2.5 millones de dólares, con un contrato por dos años y opción a uno más. El delantero ya se encontraba en el aeropuerto de Nuevo León con planes de viajar a la Ciudad de México para formalizar su vínculo con el conjunto cementero.

A sus 31 años, Ibáñez se prepara para vestir su cuarta camiseta en el futbol mexicano. Llegó al Atlético de San Luis en el Clausura 2018, tuvo un paso destacado con Pachuca a partir del Apertura 2021 y se incorporó a Tigres en el Clausura 2023.

En Liga MX acumula 228 partidos, con 88 goles y 15 asistencias, siendo su etapa más productiva la vivida con el conjunto potosino, donde registró 57 anotaciones.

Cruz Azul buscará que el atacante tenga actividad de inmediato, ante la ausencia de un centro delantero titular por la suspensión de Gabriel Fernández, quien cumplirá su segundo partido fuera. El próximo compromiso de la Máquina será precisamente ante Tigres, el domingo por la tarde, en un escenario que podría marcar el inicio del nuevo capítulo de Ibáñez en el futbol mexicano.