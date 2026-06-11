Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,97 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,81% con respecto al precio anterior de 20,13 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,47%, mientras que en el último año su valor ha caído un 8,49%.
PUBLICIDAD
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en el 5,42%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,76%, lo que sugiere una inestabilidad moderada en el mercado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Metro CDMX: transito lento por lluvias en varias líneas del STC
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto
Clima CDMX en el arranque del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio: activan alerta en la CDMX por lluvia
Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves en el día de la inauguración del Mundial 2026
Claudia Sheinbaum felicita a la Selección tras la victoria 2-0 ante Sudáfrica en el Mundial 2026
La presidenta siguió el partido desde la Gustavo A. Madero y celebró el resultado en redes sociales
Bloqueos y manifestaciones EN VIVO hoy 11 de junio desde el Mundial 2026: caos vial alrededor del Estadio Ciudad de México por el final del partido entre México y Sudáfrica
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México en el día de la inauguración del Mundial 2026
La fiesta del Mundial 2026 llega a México en VIVO desde el Estadio Azteca: abrirán vialidad hacia Avenida Zaragoza
La capital recibe el arranque del torneo con el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica y movilizaciones de madres buscadoras, maestros, estudiantes y personal médico en varios puntos
MÁS NOTICIAS