México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,97 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,81% con respecto al precio anterior de 20,13 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,47%, mientras que en el último año su valor ha caído un 8,49%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en el 5,42%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,76%, lo que sugiere una inestabilidad moderada en el mercado.

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