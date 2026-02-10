Cruz Azul hace oficial la llegada de Nico Ibáñez: “Muy contento de estar aquí”

Nicolás Ibáñez posa con la camiseta de Cruz Azul tras su anuncio oficial como nuevo delantero para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ((X/ @CruzAzul))

Luego de una larga espera con drama incluido, Cruz Azul hizo oficial la incorporación de Nicolás Ibáñez para este Clausura 2026, fue por medio de redes sociales que la institución compartió un video de las primeras palabras del delantero argentino, quien ya vistió los colores del club.

Uno de los aspectos que generó mayor interés al cierre de la jornada fue la elección del dorsal que utilizará el nuevo refuerzo. Inicialmente, el registro nocturno del lunes mostraba a Ibáñez con el número 9, cifra que había quedado vacante tras la salida de Ángel Sepúlveda. Sin embargo, se confirmó que finalmente será el número 7 el que lucirá en la espalda durante su etapa con Cruz Azul.

Como parte del anuncio oficial, el naturalizado mexicano mandó un primer mensaje a toda la afición celeste y se mostró entusiasmado de estar en La Noria tras las largas negociaciones con Tigres sobre su traspaso.

Cruz Azul confirmó la llegada de Nico Ibáñez al plantel para este Clausura 2026 (X/ @CruzAzul)

“Hola, Azules. Bueno, estoy muy contento de estar aquí, con muchas ansias de verlos y darles muchas alegrías. Les mando un abrazo grande a todos y vamos por todo", sentenció.

Cruz Azul llega a acuerdo con Tigres para el traspaso de Nico Ibáñez tras horas de diálogo

El traspaso de Nico Ibáñez a Cruz Azul se logró tras horas de negociaciones: el delantero argentino, naturalizado mexicano, se trasladó a la capital del país a la espera de que las directivas culminen los trámites para sellar su llegada antes del cierre oficial de registros, programado para este lunes 9 de febrero a las 19:00 horas.

El futbolista de 31 años busca revitalizar su carrera tras su paso por Tigres, motivado por la falta de minutos y por su registro reciente en la plantilla sub-21, lo cual ha limitado su protagonismo en el equipo del norte.

Nico Ibáñez es el nuevo jugador de Cruz Azul para este Clausura 2026 (X/ @CruzAzul)

Minutos antes de abordar su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nicolás Ibáñez permaneció varias horas en sala de espera debido a que ambas directivas no terminaban de definir los términos de su salida.

El propio jugador confirmó ante los reporteros su intención de mudarse a la Ciudad de México, aunque evitó declaraciones que lo vincularan directamente con su nuevo club, expresó: “No puedo decir nada porque están hablando entre las directivas”. Ante la insistencia de la prensa, reafirmó la cercanía del acuerdo: “Están en eso, los clubes están hablando, ya falta poco”.

Para Cruz Azul, la incorporación del delantero suramericano llega en un momento estratégico. La escuadra celeste y el entorno del futbolista ya han cerrado el acuerdo personal y esperan oficializar el fichaje en las próximas horas. El plan es que Ibáñez se someta a exámenes médicos inmediatamente luego de su arribo y firme un contrato por dos años, con la opción de prorrogarlo un año más.

La operación quedó prácticamente cerrada tras una última ronda de negociaciones importantes, realizadas todavía poco antes del viaje de Ibáñez. Las directivas de ambos clubes buscan acelerar el procedimiento para que el nuevo refuerzo se integre lo antes posible a los entrenamientos en La Noria.

