¿Buena estrategia? Agente de Gilberto Mora advierte que buscará vender al futbolista al precio más alto

El jugador de los Xolos de Tijuana es una de las más grandes promesas del fútbol mexicano. (AP Foto/Esteban Félix)

Rafaela Pimenta, reconocida agente de futbolistas, nuevamente se encuentra en medio de la polémica luego de argumentar que entre sus planes se encuentra vender a Gilberto Mora a la mayor cantidad de dinero posible.

El reciente traspaso de Obed Vargas al Atlético de Madrid y la subvaloración del talento nacional en el mercado internacional la han llevado a encontar potencial en el traspaso de mexicanos al extranjero, por lo que podríamos ver la partida de ‘Morita’ muy pronto.

¿Qué dijo la agente?

En diálogo con Claro Sports aseguró que ve un gran futuro para Gilberto Mora, a quien muchos perfilan como el próximo talento mexicano rumbo a la élite europea. Pimenta fue enfática: “No tenemos prisa con Gilberto Mora. ¿Los equipos lo quieren? Sí, pero tenemos que ver el sitio ideal en dónde se va a desarrollar”.

Indicó que, a la edad de Mora, lo más importante es aprender de los mejores, no necesariamente destacar como figura principal, por lo que considera que hay tiempo para que pueda tener una mejor oferta.

Gilberto Mora se ha convertido en un jugador destacado tanto en la Selección Mexicana como en los Xolos de Tijuana (REUTERS)

La agente subrayó la relevancia de un crecimiento progresivo en el entorno adecuado: “A esta edad, no puedes ser el mejor de tu equipo. Si eres el mejor, tienes que cambiar. Tiene que ser el chico que mira a los otros para ser como ellos”, puntualizó. Remarcó que no toda oferta, por atractiva que sea, implica que sea conveniente precipitar una venta.

En uno de los momentos más enfáticos de la entrevista, Pimenta criticó la brecha en el valor de mercado que separa a Brasil y México ante los ojos de los clubes europeos. “Me enoja mucho. ¿Por qué un jugador que juega en Brasil puede costar 80 millones y si está en México tiene que costar ocho? ¿El campeonato brasileño es tan mejor que el mexicano? no. Los europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor”, cuestionó la agente, señalando cómo esa narrativa devalúa a los futbolistas nacionales.

Pimenta reiteró su confianza en el proceso de desarrollo de Gilberto Mora y la transformación de la percepción sobre el talento mexicano. Considera que el respeto en el mercado internacional depende de defender el justo reconocimiento al esfuerzo y la calidad del jugador mexicano, apuntando a consolidar carreras de prestigio tanto en Europa como en el propio país.

(X/ @miseleccionmx)

¿Qué pasa con el caso de Obed Vargas?

En relación con la operación que llevó a Vargas al Atlético de Madrid, la agente compartió la intensidad de la negociación: “Cuando crees que ya viviste un fichaje complicado, llega uno peor. Mientras no hay pelea, no hay negociación”. Apuntó que el proceso fue exigente, pero que el mediocampista estaba preparado para el reto.

Pimenta describió a Vargas como un joven tranquilo, listo para competir en Estados Unidos, México o Europa, y remarcó que el fichaje por el club madrileño es solo el primer paso de un proceso extenso. “El verdadero reto comienza ahora”, apuntó, resaltando la importancia de la disciplina en esta nueva etapa del futbolista.