Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

El equipo del mexicano podría enfrentar su primer revés justo antes de su debut en la F1. (Jovani Pérez | Infobae México)

El debut del nuevo monoplaza de Cadillac F1 en el Super Bowl LX provocó, más allá de admiración para una nueva escudería, una controversia inesperada con el director de cine Michael Bay, quien acusa a la marca de plagio de elementos característicos de su estilo visual.

El conflicto trascendió por el alcance que tuvo la revelación y la implicación de una escudería estadounidense —con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos— en la élite de la Fórmula 1, con el Levi’s Stadium de California como escenario de presentación y más de 130 millones de personas viendo el espectáculo más esperado del futbol americano.

¿Qué sucedió?

La escudería reveló el monoplaza mediante un anuncio de USD 15 millones durante el evento deportivo. Este vehículo representa la llegada de Cadillac F1 como la undécima escudería en la máxima categoría del automovilismo y subrayó una conexión con México gracias a la presencia de Checo Pérez, acompañado por la experiencia del finlandés Bottas.

Así es el monoplaza de Checo Pérez con Cadillac en su regreso a la F1 (X/ @SChecoPerez)

El anuncio destacó por el diseño del monoplaza, que presentaba dos mitades —una negra y una blanca— para simbolizar el equilibrio entre determinación y ambición. La música, compuesta por Max Richter, acompañó imágenes dirigidas a transmitir dinamismo y sofisticación, en uno de los espacios publicitarios más caros y concurridos del mundo.

¿Por qué quieren demandar a Cadillac?

Michael Bay, reconocido por dirigir la saga cinematográfica de Transformers, Armageddon y Bad Boys, habría presentado una demanda con el objetivo de bloquear la emisión del anuncio.

Alegó que la nueva escudería de la Fórmula 1 y la agencia productora replicaron su “estética visual y técnicas de cámara registradas”, después de que no se llegara a un acuerdo para que él dirigiera la pieza. Bay calificó el resultado como una “copia al carbón” de su estilo propio, motivo por el cual habría decidido proceder de manera legal.

En respuesta, General Motors calificó la acusación como una “distracción sin fundamentos”. La empresa defendió el spot como una “celebración original de la ingeniería americana” y subrayó la legitimidad y creatividad de la campaña publicitaria presentada en el Super Bowl.

¿Qué dijo el equipo?

Cadillac aclaró oficialmente que la dirección del anuncio estuvo a cargo del cineasta Sam Piling, quien apostó por un enfoque basado en la artesanía cinematográfica y el uso contenido de la banda sonora, en colaboración con Max Richter.

Desde el entorno deportivo, el director de la escudería, Graeme Lowdon, reiteró el compromiso de Cadillac F1 con la innovación y la audacia. Señaló que la escudería aspira a dejar huella, tanto en la parrilla como en su proyección internacional en la Fórmula 1.

De este modo, se valió de la visibilidad global del Super Bowl para lanzar su propuesta y reafirmar sus valores, presentándose como un actor que busca transformar los estándares tradicionales del automovilismo en la máxima categoría.