Chivas presenta a Jonathan Pérez como su último refuerzo para el torneo Clausura 2026

El jugador se desempeña de medio campo hacia adelante, lo que podría ayudar a la ofensiva del rebaño. (Nashville FC)

Chivas se encuentra atravesando uno de sus mejores inicios de torneo luego de conseguir cinco victorias al hilo durante el torneo Clausura 2026. Pese a que ha logrado mantenerse estable, para el técnico Gabriel Milito era imprescindible reforzar a su equipo y Jonathan Pérez fue el elegido para sumarse al proyecto.

Este nuevo refuerzo para el campeonato procedente del Nashville SC de la MLS como uno de los jugadores que marcó diferencia en el club y que desde pequeño soñó con portar la camiseta del rebaño. El extremo, de veintitrés años, firmará un contrato por cuatro años, después de alcanzarse un acuerdo definitivo entre ambos clubes luego de que se rumoraba que Cruz Azul buscaba ficharlo.

Se prevé que el futbolista llegue a Guadalajara en los próximos días para someterse a exámenes médicos, paso previo a que se haga oficial su llegada al club. El anuncio oficial se espera en las próximas horas, cuando se completen los trámites correspondientes.

El jugador llegará a México para poder incorporarse con los tapatíos lo antes posible. (Credit: Casey Gower-Imagn Images)

Dan oportunidad a los mexico-americanos

El fichaje de Pérez responde a la política institucional de Chivas de contratar únicamente jugadores elegibles para la Selección Mexicana, ya sea por nacimiento o por tener padres de origen azteca. Además, el jugador ya tuvo participaciones en selecciones juveniles de México, lo que refuerza su proyección a nivel nacional.

Su incorporación aportará alternativas en el ataque y aumentará la competencia interna en el plantel. El cuerpo técnico confía en que la combinación de experiencia internacional y juventud de Pérez dará mayor dinamismo y desequilibrio al equipo.

Con esta adición, los rojiblancos apuestan por fortalecer su ofensiva con juventud y talento nacional, en su objetivo de mantenerse competitivo y aspirar al protagonismo en el torneo.

Gracias a su ascendencia mexicana, fue elegible para defender al rebaño. (Credit: Brad Penner-Imagn Images)

¿Quién es Jonathan Pérez?

Pérez es originario de Estados Unidos y cuenta con ascendencia mexicana. Ocupa la posición de extremo, es zurdo, rápido y eficaz en el uno contra uno. Estas cualidades se ajustan a la propuesta ofensiva del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Durante la temporada 2025, disputó veintiséis partidos oficiales con Nashville SC, acumulando 1.142 minutos jugados. En este periodo, registró dos goles y cuatro asistencias en todas las competiciones.

En la MLS, participó en veintidós encuentros, con un gol y dos asistencias. En la US Open Cup sumó tres partidos, marcó un tanto y brindó una asistencia, cifras que llamaron la atención de Chivas en el presente mercado de transferencias.

Pérez fue considerado uno de los mejores jugadores del equipo de Nashville en la campaña pasada. (Credit: Steve Roberts-Imagn Images)

¿Qué sigue para Chivas?

Actualmente, los tapatíos lideran la tabla general con 15 puntos luego de 5 victorias consecutivas en la actual campaña. La constancia que ha logrado el técnico argentino ha destacado la incorporación del talento joven en el equipo, por lo que no sorprendió la llegada de Pérez.

Para la Jornada 6, el conjunto rojiblanco se medirá ante el América en el Estadio Akron el próximo sábado 14 de febrero en punto de las 21:07 horas; mientras que en la Jornada 7 se medirá ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc el sábado 21 de febrero a las 21:00 horas, dos rivales con los que podrá medir su nivel actual.

Si bien Guadalajara se posiciona en lo más alto del torneo, es importante destacar que la gran mayoría de sus rivales se encuentran en la parte baja, por lo que su partido contra las Águilas podría determinar el resto del torneo.