Manny Robles suma otro campeón mundial a su lista: estos son los “batacazos” más sobresalientes del entrenador mexicano

El entrenador mexicano Manny Robles sumó otro campeón mundial a su lista luego de que Brandon Figueroa venciera por nocaut a Nick Ball el sábado pasado. (IG/ @manuel.boxing)

El entrenador mexicano Manny Robles sumó otro campeón mundial a su lista luego de que Brandon Figueroa venciera por nocaut a Nick Ball el sábado pasado.

El estadounidense dio la “sorpresa” y derrotó al británico en el último asalto de la noche para proclamarse como el nuevo campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Echo Arena de Liverpool, Inglaterra.

Los “Batacazos” más sobresalientes de Manny Robles

No es la primera ocasión en que Robles sorprende en el ámbito internacional, ya que anteriormente ha guiado a varios pugilistas mexicanos hasta la conquista de títulos mundiales. Bajo su dirección, Figueroa logró imponerse a Ball y consagrarse como campeón del mundo, a pesar de no partir como favorito.

Divino Espinoza

A pesar de que Manny Robles ya no entrena a Rafael “Divino” Espinoza, lo llevó a conquistar su primer campeonato mundial. El 9 de diciembre de 2023, el pugilista mexicano venció al cubano Robeisy Ramírez por decisión mayoritaria en Pembroke Pines, Florida y se convirtió en campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Andy Ruíz

Quizá uno de los casos más sobresalientes es el que tuvo Robles con Andy Ruíz. De la mano del entrenador, el pugilista hizo historia y se convirtió en el primer boxeador mexicano en ser campeón del mundo en la división de los pesos pesados. Andy derrotó al entonces invicto Anthony Joshua por nocaut técnico en el séptimo asalto en el Madison Square Garden de Nueva York y obtuvo los cinturones de la AMB, FIB y OMB.

Foto: CUARTOSCURO

Armando “Toro” Reséndiz

Manny Robles también llevó a ser campeón del mundo a Armando “Toro” Reséndiz. El 31 de mayo de 2025, el mexicano sorprendió al mundo y venció por decisión dividida a Caleb Plant. Reséndiz consiguió el cinturón interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los supermedianos, aunque posteriormente se proclamó campeón absoluto tras el retiro de Terence Crawford.

Para el mexicano, el verdadero camino comienza ahora con la defensa de sus títulos. (IG Armando Reséndiz)

¿Quién es Manny Robles, entrenador exitoso de origen mexicano?

Un giro inesperado marcó el rumbo de Manny Robles en el mundo del boxeo. Tras forjarse en Estados Unidos en distintos oficios como lavaplatos, mesero y carpintero, este entrenador nacido en Jalisco encontró su verdadera vocación en el cuadrilátero.

El inicio de su relación con el boxeo se remonta al gimnasio Azteca en California, adonde lo llevó su padre, Manuel Chato Robles. Allí vivió una etapa breve como boxeador amateur disputando 80 combates, hasta que decidió dedicarse a preparar a otros jóvenes.

Andy Ruiz y Manny Robles (Foto: Instagram @manuel.boxing)

Con el tiempo, varios prospectos comenzaron a buscarlo para mejorar su técnica. Robles se convirtió en guía de nuevas generaciones en torneos regionales, consolidando una reputación que le abrió las puertas de la selección estadounidense.

Su trabajo le valió una invitación para colaborar con el equipo de boxeo de Estados Unidos rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Aunque no viajó a la justa olímpica, esa experiencia lo conectó con campeones del boxeo profesional y le permitió quedar cerca de la élite.