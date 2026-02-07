Los Hermanos Chávez hacen historia otra vez en la Arena México con su defensa número 26

La pareja sumó una defensa más frente a rivales internacionales. (CMLL / Óscar Reyes)

La Arena México volvió a ser testigo de una noche que refuerza el dominio y la solidez del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este viernes 6 de febrero, los reflectores se centraron en los Hermanos Chávez, quienes confirmaron por qué son considerados una de las parejas más consistentes en la historia reciente del CMLL, al retener por vigésima sexta ocasión los Campeonatos Mundiales de Pareja.

Ángel de Oro y Niebla Roja enfrentaron a Mansoor y Mason Madden, integrantes de MxM, equipo que llegó a México representando a All Elite Wrestling (AEW)y que mantenía una racha invicta durante su estancia en territorio nacional. El choque no solo era una defensa más, sino una prueba directa entre la tradición luchística mexicana y un proyecto internacional que buscaba hacer historia en la Catedral de la Lucha Libre.

El combate fue intenso desde el primer momento. MxM impuso su fortaleza física con castigos constantes que pusieron en aprietos a los campeones, obligándolos a resistir largos lapsos bajo presión. Sin embargo, la experiencia y coordinación de los Chávez fue determinante cuando el duelo alcanzó su punto más crítico.

Ángel de Oro cambió el rumbo del enfrentamiento al lanzarse con un tope suicida entre la segunda y tercera cuerda, impactando de lleno a Mansoor y dejando momentáneamente fuera de combate a uno de los retadores. Esa acción abrió la puerta para que Niebla Roja tomara el control del ring.

Con Mason Madden visiblemente agotado y recargado en uno de los esquineros, Niebla Roja logró cargar al estadounidense y aplicarle un poderoso bombazo, superando la diferencia de peso. De inmediato, Ángel de Oro se lanzó desde el esquinero opuesto con una plancha contundente, permitiendo que su hermano realizara el conteo definitivo de tres segundos. Así, los Hermanos Chávez retuvieron por vigésima sexta vez los campeonatos, reafirmando su hegemonía en la división.

La función también dejó otros resultados relevantes. Soberano Jr. consiguió una victoria clave ante Johnny TV, ahora conocido como Johnny Consejo, propinándole su primera derrota dentro del CMLL.

Tras varios intentos fallidos de cuenta, Johnny falló una nave estelar, situación que fue aprovechada por Soberano para aplicar una variante de piledriver y llevarse el triunfo limpio, consolidando su gran momento.

En la lucha inicial, Persephone fue determinante para que su equipo, integrado por Dark Silueta y Olympia, se llevara la victoria tras una lanza brutal sobre La Jarochita.

Además, Yutani superó a Capitán Suicida en un duelo físico que fortaleció su camino como rudo.

El evento estelar cerró con el triunfo de Bárbaro Cavernario, Averno y Hechicero sobre Templario, Neón y Flip Gordon, sellando una velada que confirmó el alto nivel del CMLL rumbo a sus compromisos más importantes del año.

