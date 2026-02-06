México Deportes

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América

El equipo de Guido Pizarro sumaría un refuerzo más antes de que cierre el registro para el Clausura 2026

Rodrigo Aguirre llegará a
Rodrigo Aguirre llegará a Tigres (REUTERS/Henry Romero)

A falta del anuncio oficial, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) llegaron a un acuerdo con el club América para la compra de Rodrigo Aguirre. El Búfalo ya tendría todo listo para arribar a Monterrey y reportarse ante Guido Pizarro.

Este jueves 5 de febrero trascendió el reporte de que el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre llegará a Tigres tras un acuerdo de compra definitiva con América, que establece un contrato de tres años sujeto únicamente a que supere los exámenes médicos y físicos en Monterrey.

Ambas directivas y el representante de Aguirre cerraron la operación el viernes anterior (30 de enero). El jugador ya tiene autorización para trasladarse a la capital de Nuevo León en los próximos días.

Rodrigo Aguirre llegará a Tigres ( REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la negociación surgieron versiones sobre la posible caída del traspaso por las salidas de jugadores como Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo en América. Sin embargo, el acuerdo entre los clubes se mantuvo firme y no resultó afectado por esas situaciones internas.

El entendimiento entre Tigres y América contempló los aspectos contractuales, incluyendo una transacción a precio reducido para los felinos. La llegada del Búfalo Aguirre responde a una solicitud explícita de Guido Pizarro, referente del vestuario auriazul.

La contratación de Rodrigo Aguirre es parte del plan de Tigres para reforzar la delantera ante la probable baja de Nicolás Ibáñez, quien podría partir una vez que Aguirre termine su proceso de contratación en Tigres.

Rodrigo Aguirre suma 15 goles en 65 partidos de Liga y Liguilla con América, equipo al que se unió en el Apertura 2024 (REUTERS/Henry Romero)

Números de Rodrigo Aguirre en la Liga MX

Rodrigo Aguirre suma 15 goles en 65 partidos de Liga y Liguilla con América, equipo al que se unió en el Apertura 2024 procedente de Rayados de Monterrey. Con los regiomontanos, registró ocho goles en 56 encuentros durante dos años de torneo regular y Liguilla.

El delantero inició su trayectoria en el fútbol mexicano con Necaxa en el Guardianes 2020, donde anotó 12 goles en 38 partidos a lo largo de tres torneos. Además, es concuño de Fernando Gorriarán y su llegada coincide con la inminente incorporación del contención César Araújo.

Nacido en Uruguay, Aguirre aportará su experiencia tras haber jugado en tres equipos del país y por su amplio conocimiento de la Liga MX. Con este movimiento, Tigres refuerza su ataque de cara al Clausura 2026, apostando por la solidez de los futbolistas uruguayos.

El plantel auriazul buscará mayor competitividad en el próximo torneo, respaldado por el aporte del Búfalo Aguirre y César Araújo, ambos uruguayos que llegan para fortalecer la identidad del club en el fútbol mexicano.

