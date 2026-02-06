Oficial: Igor Lichnovsky deja al América y continuará su carrera en el Karagümrük de Turquía

(Mexsport)

La etapa de Igor Lichnovsky con el Club América llegó oficialmente a su fin. Ante la necesidad de liberar plazas de extranjeros tras la incorporación de Raphael Veiga, la directiva azulcrema concretó la salida del defensor chileno, quien continuará su carrera en el Karagümrük de Turquía.

El movimiento se cerró luego de varios días de negociaciones, en un mercado que comenzaba a presionar al conjunto de Coapa.

Con esta operación, Lichnovsky pone punto final a su paso por el América, club al que llegó en una etapa clave de su carrera y con el que conquistó un tricampeonato de Liga MX, además de un Campeón de Campeones y una Supercopa, consolidándose como parte del ciclo más exitoso reciente de la institución.

Karagümrük confirma el fichaje del defensor chileno

(X / @karagumruk_sk)

El club turco anunció la llegada del zaguero a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde detalló las condiciones del acuerdo. Lichnovsky firmó por un año y medio, con opción a extender el vínculo por una temporada más.

“Nuestro club ha llegado a un acuerdo de 1 año y medio + 1 año con Igor Lichnovsky, defensa del equipo mexicano CF América. A lo largo de su carrera, ha vestido las camisetas de equipos de México, Arabia Saudita, España y Portugal”, informó el Karagümrük.

En el mismo comunicado, la institución destacó el recorrido del futbolista tanto a nivel de clubes como en selecciones nacionales, subrayando su palmarés y su participación con la selección de Chile.

“El jugador de 31 años, que ha ganado 2 títulos del Clausura de la Liga Mexicana, 2 del Apertura de la Liga Mexicana, 1 Supercopa de México, 1 Copa de México Clausura, 1 Copa de México Apertura, 1 Copa de la Liga Mexicana, 2 títulos de la Liga Premier de Chile, 1 Copa de Chile y 1 campeonato de la Segunda División de Portugal, también ha disputado 14 partidos con la Selección Nacional de Chile. Damos la bienvenida a Igor Lichnovsky a nuestra familia y le deseamos mucho éxito con nuestra equipación rojinegra”, añadió el club.

El regreso de Lichnovsky a Europa

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Tras cuatro años en el futbol mexicano, Igor Lichnovsky regresa al futbol europeo, donde previamente tuvo etapas en España y Portugal con equipos como Sporting de Gijón, FC Porto y Real Valladolid. Su arribo al Karagümrük marca una nueva experiencia en el continente, ahora dentro del futbol turco.

El defensor chileno se incorpora a un equipo que atraviesa un momento complicado en la Superliga de Turquía, al ubicarse en el último lugar de la tabla, con una diferencia superior a cinco puntos respecto a su rival más cercano.

Bajo ese panorama, Lichnovsky buscará aportar experiencia a una plantilla que intenta revertir su situación en la recta final de la temporada.